교육부와 한국장학재단은 24일 세종시 정부세종컨벤션센터에서 ‘2025 대한민국 인재상 시상식’을 개최했다. 이 상은 미래 사회에 필요한 새로운 가치를 창출하는 청소년 및 청년 인재를 대상으로 2001년부터 수여하고 있다.
올해는 모두 100명이 상을 받았다. 고교생·청소년 부문 40명, 대학·청년 부문 60명이다. 국무총리상은 충남과학고 3학년 김세희양에게 돌아갔다. 김양은 자외선을 활용해 조류 충돌 문제를 개선하고, 여드름 치료에 사용 가능한 천연 소재를 탐구하는 등 자연과 인간의 공존 방안을 탐구해왔다. 교육부 장관상은 제55회 국제물리올림피아드에서 금메달을 딴 서울과학고 3학년 이혁준군, 국가무형유산 ‘줄타기’ 전수장학생 국립전통예술고 3학년 김하진양 등이 받았다.
이도경 교육전문기자 yido@kmib.co.kr
‘자연과 인간의 공존’ 탐구 김세희양 국무총리상
