울산시, 태화강역 KTX 증편 맞춰 관광정책 강화
청량리발 30일부터 6회서 18회로
시티투어 버스 2대 하반기 확충
울산시가 태화강역과 청량리역, 강릉역을 오가는 KTX 이음 열차 증편에 따라 관광객 유치를 위한 정책을 추진한다고 24일 밝혔다.
시에 따르면 청량리~태화강역 KTX-이음이 오는 30일부터 총 6회에서 18회로 3배 증편된다. 지난 1월 개통해 ITX-마음이 운행 중인 태화강~강릉역 구간에도 KTX-이음이 총 6회 추가 신규 투입될 예정이다.
그간 중앙선 KTX-이음이 정차하지 않았던 북울산역, 남창역도 일부 열차가 정차해 방문객 교통 편의가 높아질 것으로 전망된다.
이를 통해 수도권과 충북·경북 등 중부 내륙, 울산 간 연결이 강화되면서 지역경제 활성화도 기대된다.
이에 시는 지난해 추진한 관광지 연계 교통수단 확충, 지능형(스마트) 관광 온라인 플랫폼 활용 홍보, 울산관광 집중 마케팅 등 세 가지 정책을 확대한다.
시티투어 버스와 관광택시가 주를 이루는 울산의 관광지 연계 교통수단 확충을 위해 친환경 2층 시티투어 버스 2대를 하반기 추가 도입 운행하고, 다양한 이벤트를 통해 이용의 재미를 배가시킬 예정이다.
관광택시는 2시간(2만원), 4시간(4만원), 8시간(8만원) 등 탄력적으로 운영해 울산 여행을 쉽게 편리하게 할 수 있도록 했다. 태화강역 내 관광안내소는 국내외 관광객들이 편리하게 이용할 수 있는 열린관광안내센터로 확장해 내년 상반기 중 준공할 예정이다.
관광 취약계층을 포함한 소규모 관광객의 경우 태화강역 또는 사전예약 누리집에서 주요 관광지로 운행하는 무장애 밴을 최소 3일 전 예약하면 역에서 울산 전역 어느 관광지나 편히 여행할 수 있다.
스마트 관광 온라인 플랫폼을 활용한 홍보도 강화한다. 울산관광 누리집과 스마트 관광 온라인 플랫폼 ‘왔어울산’을 통해 태화강역 준고속열차 증편을 홍보하고, 태화강역에는 앱 설치 홍보 배너도 설치한다.
울산시 관계자는 “집중 마케팅을 위해 내년 초 울산관광 정책설명회를 개최하는 등 기차여행상품 운영 여행사에 대한 상품 개발 및 특전 특별 지원을 추진할 계획”이라고 말했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
