전남 국립의대 설립, 목포대·순천대 통합 부결로 무산되나
순천대 학생 찬성률 50% 못 미쳐
2027년 공동의대 설립 추진 제동
내년 1월 중순까지 재투표 예정
전남 목포대와 순천대의 통합 후 신설키로 했던 통합국립의과대학 설립에 빨간불이 켜졌다. 두 대학의 교원과 직원·조교, 학생 등 3개 직역을 대상으로 한 찬반 투표 결과 통합 찬성 기준을 넘지 못했기 때문이다.
24일 전남도 등에 따르면 목포대와 순천대는 지난 22~23일 3개 직역을 대상으로 찬반 투표를 실시한 결과 순천대 학생들의 60.7%가 반대해 통합 찬성 기준을 충족하지 못했다. 순천대는 직역 모두 찬성률 50% 이상을 기록할 경우에만 찬성으로 간주하기로 해, 통합에 대한 구성원 의견을 반대로 최종 판정했다.
반면 목포대에서는 3개 직역 모두 찬성률이 50%를 넉넉히 넘겼다.
대학 통합이 부결되면서 2027학년도 의대 신설을 추진 중인 전남도의 행보에 제동이 걸렸다. 지역민들은 순탄하게 진행될 것으로 예상되던 두 대학의 통합이 순천대 학생들의 반대로 암초를 만나자 의대 설립 추진에 제동이 걸릴까 노심초사하고 있다.
전남은 세종시를 제외하고 전국 광역시도 가운데 유일하게 의대가 없다. 우여곡절 끝에 지난해 1월 목포대와 순천대가 전라남도 공동 단일 의과대학 설립 추진에 합의했다.
이에 따라 전남도가 두 대학 간 통합을 전제로 한 통합 의대안을 정부에 신청했으나, 순천대 등이 반대하고 나서면서 보름 만에 공모를 통한 단독의대 추천으로 변경했다. 도는 단독의대 추천을 위한 공모에 착수했으나 순천지역을 중심으로 공모 반대 여론이 격화되면서 용역기관은 국립의대 1곳과 대학병원 2곳을 설립하는 추천안과 함께 공동의대 설립안을 제시했다.
도는 지난해 11월 두 대학에 통합 시한을 공지했다. 합의가 되지 않으면 공모를 통해 단수 대학을 추천키로 했다. 이에 목포대와 순천대는 지난해 11월 15일 의대 공모 시한을 넘기지 않고 극적으로 대학 통합에 합의했다. 두 대학은 동등한 조건을 바탕으로 대학을 통합하고 의대를 설립해 전남 동부와 서부지역 주민 모두에 의료 기본권을 보장하는 의료 체계를 구축키로 했다.
두 대학은 올해 3월 통합대학 출범을 목표로 통합신청서를 교육부에 제출하고 교육부의 심사를 받아왔다. 최근에는 광주를 방문한 김용범 대통령실 정책실장과 김영록 전남지사, 송하철 목포대 총장, 이병운 순천대 총장이 회동을 갖고 2027년 의대 개교와 정원 100명 이상에 합의했다.
전남도는 내년 1월 중순까지 대학 구성원들의 재투표를 진행할 계획이다.
