전기위원장에 김창섭 교수
정부는 24일 김창섭(사진) 가천대 전기공학과 교수를 전기위원회 위원장으로 위촉하는 등 위원 5명을 신규 임명했다. 김 교수는 한국에너지공단 이사장 등을 지낸 에너지 전문가다.
다른 신규 위원은 전기공학 분야 송승호 광운대 전기공학과 교수, 에너지 분야 석광훈 에너지전환포럼 전문위원, 법률 분야 김춘희 법무법인 다산 변호사와 홍종영 법무법인 파랑 변호사다. 이 가운데 김 변호사는 이재명 대통령의 ‘쌍방울 대북송금’ 재판 변호인단에 이름을 올렸다. 임기는 모두 3년이다.
전기위는 전기사업 관련 인허가 및 전기요금 조정, 전력산업 구조개편 등에 관한 심의·조정 등을 담당하는 정부 기구다. 위원장과 상임위원 등 8명으로 구성된다. 법률·경제·전기·소비자보호 등의 학식과 경험을 가진 인사 중에서 기후에너지환경부 장관 제청으로 대통령이 위촉한다.
세종=양민철 기자
