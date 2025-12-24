경기도 “개발이익 도민에게 돌려준다”
‘생활쏙(SOC) 환원사업’ 추진
생활밀착형 기반시설 건립비 지원
경기도가 공공개발로 발생한 개발이익을 활용해 문화·체육 등 생활밀착형 복합시설을 조성하는 700억원 규모의 ‘경기 생활쏙(SOC) 환원사업’을 추진한다.
경기도는 공공개발사업을 통해 조성된 도민환원기금을 활용해 시·군을 대상으로 생활밀착형 사회기반시설(SOC) 복합화 지원 사업 공모를 내년 1월 26일부터 2월 20일까지 진행한다고 24일 밝혔다. 이번 사업은 개발이익을 도민 생활에 직접 환원하는 첫 사례다.
공모 재원은 2021년부터 2025년까지 공공개발사업을 통해 적립된 도민환원기금 1505억원 가운데 일부로, 총 700억원 규모다. 도는 내년 1월 도민 설문조사를 통해 지역별로 필요한 시설 수요를 파악한 뒤 이를 바탕으로 시·군이 제안서를 제출하면 3월 중 오디션 방식의 심사를 거쳐 5개 내외 사업을 선정할 계획이다.
선정된 사업에는 신축 사업의 경우 최대 160억원, 리모델링 사업은 최대 60억원까지 설계비와 공사비 전액을 지원한다. 한도를 초과하는 사업비와 부지 확보 비용은 시·군에서 부담해야 한다. 전체 사업비 가운데 50억원은 내년도 설계 및 감리비로 우선 반영됐다.
‘경기 생활쏙(SOC) 환원사업’은 사회간접자본(SOC)의 한국식 발음을 활용해 ‘경기 생활에 쏙, 도민 품으로 쏙’이라는 의미를 담은 명칭으로, 지난해 12월 도민 공모를 통해 확정됐다.
이상우 경기도 택지개발과장은 “처음으로 도민환원기금 사업 집행이 시작된다는 점과 도민 의견이 실질적으로 반영되는 생활기반시설 사업이라는 점에서 의미가 크다”며 “지역 실정에 맞는 제안이 활발히 접수돼 도민 환원의 가치를 실현하길 기대한다”고 말했다.
