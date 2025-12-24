‘짜릿한 손맛’ 평창송어축제 1월 9일 개막

2월 9일까지 오대천 일원에서

20주년 맞아 시설·이벤트 확충



평창송어축제가 내년 1월 9일부터 2월 9일까지 강원도 평창군 진부면 오대천 일원에서 열린다.



평창송어축제는 송어 얼음낚시를 중심으로 겨울 레포츠와 체험, 먹거리, 공연이 펼쳐지는 문화체육관광부 지정 문화관광축제다.



꽁꽁 언 오대천 얼음 위에서 즐기는 송어 얼음낚시는 겨울 축제의 묘미를 선사한다. 수심 50㎝의 찬물에서 직접 송어를 잡는 맨손 송어 잡기는 축제의 대표 인기 프로그램이다.



추위에 취약한 관광객을 위한 텐트 낚시와 실내 낚시터도 운영된다. 어린이와 초보자도 쉽게 송어를 잡을 수 있도록 운영 요원이 현장에서 도움을 준다.



축제장에는 눈썰매, 스노우 래프팅, 아르고, 얼음 자전거, 전통 썰매, 얼음 카트 등 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 겨울 레포츠와 체험 콘텐츠가 마련된다.



회 센터와 구이 터에서는 관광객이 직접 잡은 송어를 송어회, 송어구이, 매운탕, 회덮밥, 회무침 등으로 바로 맛볼 수 있다. 어묵탕, 가락국수, 떡볶이, 라면 등 겨울철 인기 간식과 지역 토속 음식도 다양하게 판매된다.



얼음 낚시터에서는 황금 송어를 잡으면 기념품을 증정하는 '황금 송어를 잡아라' 이벤트를 비롯해 관광객 참여형 이벤트와 상시 공연도 이어진다.



올해는 축제 20주년을 맞아 진부 다목적센터와 에어돔 등 새로운 시설과 편의시설 확충했다.



장문혁 평창송어축제 위원장은 24일 “관광객들의 안전을 최우선으로 축제를 준비하고 있다”며 “가족, 친구, 연인과 함께 겨울에만 즐길 수 있는 특별한 추억을 평창에서 만들어 가시길 바란다”고 말했다.



평창=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr



