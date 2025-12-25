산타 변신 배경훈 부총리, 소아청소년암 환자 위문
배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 크리스마스를 앞두고 투병 중인 소아청소년암(골육종암) 환자들을 위문했다(사진).
산타복을 입고 서울 노원구 한국원자력의학원을 찾은 배 부총리는 루돌프 사슴과 썰매로 분장한 로봇과 함께 등장했다. 로봇에는 소아청소년암 환자와 보호자들을 위한 선물이 담겼다. 배 부총리와 같이 나타난 루돌프 사슴은 한국과학기술원(KAIST)의 4족보행로봇(하운드2)이었고, 썰매 역할은 한국기계연구원의 무인이동차가 맡았다. 엔젤로보틱스의 재활로봇(엔젤렉스 M20)도 동행했다.
배 부총리는 원자력병원 직장어린이집 원아들도 만나 선물을 전달했다. 배 부총리는 “투병과 병간호로 많이 지쳤을 환자와 가족분들이 잠시라도 웃을 수 있는 따뜻한 시간이 됐길 바란다”고 말했다.
심희정 기자 simcity@kmib.co.kr
