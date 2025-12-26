“재테크, 뭘 안 해야 하는데 자꾸 해서 문제… 유튜브도 끊어라”

매일 25억명 넘는 사람이 찾는 유튜브엔 매일 수많은 채널이 만들어집니다.
많은 한국인은 오늘도 유튜브에 접속해 정보를 얻고 음악을 듣고 뉴스를 보고 위안을 받습니다. '유튜버'와 '인터뷰'의 첫 자음을 딴 'ㅇㅌㅂ'은 이렇듯 많은 이의 삶에 크고 작은 영향을 끼치고 있는 유튜버들의 이야기를 전하는 코너입니다.
모두가 ‘재테크 공부’를 외치는 시대에 재테크 공부는 하지 말라고 말하는 이가 있다. 구독자 26만명을 보유한 부동산 유튜브 채널 ‘채부심’을 운영하는 전직 증권사 애널리스트 채상욱(47)씨가 그 주인공이다. 어린 시절 채씨의 집안은 기초생활수급 가구였다. 그의 표현을 그대로 빌리자면 “제주에서 가장 가난한 집”에서 나고 자랐다고 한다.
하지만 어른이 돼 건설사를 거쳐 증권사 애널리스트로 일하며 ‘인생 역전’에 성공했다. 불어난 자산 덕에 그는 이제 “생활비를 계산하는 게 별 의미 없을” 정도로 돈을 모았다.
채씨가 최근 출간한 ‘달러 자산 1억으로 평생 월급 완성하라’에서 가장 강조하는 것은 재테크에 지나치게 열정을 쏟지 말라는 점이다. 그는 “2020년대 한국인들은 투자가 제2의 직업인 양 재테크에 몰입하고 있다”고 말한다. 많은 한국인이 재테크에 시간을 쓰면서 그만한 성과는 못 내고 있다는 것이다. 지난 15일 서울 중구 사무실에서 만난 그는 “퇴직연금만 잘 세팅해두면 간단하게 재테크를 ‘졸업’할 수 있다”며 “굳이 무리해서 공부할 필요가 없다”고 조언했다.
“재테크에 지나친 욕심은 금물”
채씨는 넉넉지 않은 가정 형편 때문에 대학생 때부터 돈벌이에 뛰어들었다. 군 제대 후엔 백화점에서 판매직으로 일하며 학비를 벌었다. 등록금을 마련해 복학을 한 뒤에도 재건축 수주 영업에 공사 현장까지 뛰어다니며 돈을 벌어야 했다. 졸업한 뒤엔 한 건설사에서 기술직으로 사회생활을 시작했지만 만족할 수가 없었다. 그는 결국 큰돈을 벌기 위해 증권사로 이직했다.
“건설사 기술직은 평생 다닐 수 있는 직장이었는데, 직장 생활을 해도 돈이 안 모였어요. 어떻게 하면 돈을 벌 수 있을까 고민했는데 부동산과 주식 정도가 눈에 띄더군요. 그런데 지금 젊은이들처럼 그때의 저도 부동산에 투자할 돈이 없었어요. 그래서 주식을 시작했는데, 운이 좋게도 강세장을 만났고, 금융 시장으로 가야겠다고 결심해 관련 자격증을 준비하기 시작했죠.”
부동산 분야 애널리스트로 여의도 생활을 시작한 채씨는 승승장구했다. 한 신문사가 선정하는 ‘베스트 애널리스트’에 9년 연속 뽑히기도 했다. 애널리스트는 채씨가 자신의 분석력을 발휘하기에 적합한 일이었다. 이때의 직종 전환은 채씨의 투자 인생에서도 터닝 포인트가 됐다.
“돈을 벌려면 자기 몸값부터 높여야 해요. 누구나 잘할 수 있는 기능을 하나씩 가지고 있고, 그 기능에 높은 몸값을 지불하는 산업이 있어요. 건설사에서 일할 때 제가 맡은 현장에서는 4년간 공정이 한 번도 꼬이지 않고 인명사고도 없었어요. 관리를 치밀하게 한 덕분이었죠. 제가 가진 분석 역량에 대해 증권사는 돈을 잘 주는 분야였어요. 누구나 자신의 쓰임새를 가장 먼저 고민해야 해요.”
높은 소득을 얻는 직업을 찾으려면 치열하게 고민해야 한다고 강조하는 그지만, 수익만을 좇는 재테크는 ‘최소한의 노력’만 기울일 것을 당부했다. 채씨는 “본업이 있는 개인투자자가 전업 투자자의 방식을 따라 해선 안 된다”며 “퇴직연금 같은 좋은 상품을 세팅해두고 자기 시간을 가꿔야 한다”고 말했다. 손쉬운 방법으로 40대에 연금 부자로 은퇴할 수도 있는데, 잘못된 재테크 관행 때문에 나이가 먹으면 먹을수록 바빠지는 이상한 나라가 됐다는 것이다.
채씨는 구독자들이 자신의 채널을 통해 지나치게 재테크에 매진하지 않기 위해 재테크 영상 업로드 주기도 늘렸다고 한다. 대신 교양·상식 영상의 지분을 높였다.
“과도한 정보를 얻어 뭔가를 해야 한다는 압박에서 벗어나야 합니다. 자꾸 뭘 하려고 하는 게 문제예요. ‘재테크 번아웃’이 올 수밖에 없는 상황인 거죠. 최근 미디어에서 반도체·2차 전지 등을 공부해야 한다고 강조하는데, 그건 미디어에 등장하는 전문가들에게나 적합한 방식입니다. 틈만 나면 경제 유튜브를 보는 분들도 계시는데 유튜브 채널도 웬만하면 끊으시는 게 좋다고 생각해요.”
채씨의 주장에 따르면 경제의 큰 흐름을 읽는 것만으로 누구나 충분한 수익을 얻을 수 있다. 하지만 지나친 욕심을 부리면 결국 이런 흐름은 보지 못하고 재테크에만 몰두하게 된다. 채씨는 “경제의 큰 사이클만 알아도 큰 성과를 얻을 수 있는데 많은 사람이 ‘작은 사이클’만 보고 있다”고 지적했다.
“주식에서는 이 분야에서 저 분야로 돈이 옮겨가는 순환매가 자주 일어나는데, 그런 뉴스들을 보며 이번 달에는 뭐가 좋을지, 이번 주에는 뭐가 좋을지 생각하고 자잘한 거래만 반복하는 경우가 많아요. 그러면서 서울 아파트는 그냥 돈이 있으면 사버리죠. 규제가 나오든, 경기가 안 좋아지든, 위기가 오든 팔 생각을 안 해요. 궁극적으로는 자녀에게 물려줄 생각까지 하죠. 주식 투자를 할 때도 잔파도를 고려하기보다는 부동산 투자를 할 때처럼 큰 파도에 몸을 실어야 합니다.”
“새해 투자, 부동산보다는 주식”
그렇다면 전문가인 채씨가 내다본 ‘투자의 미래’는 어떤 모습일까. 그는 내년엔 ‘큰 파도’가 부동산보다 주식 시장에서 일 것이라고 전망했다. 서울 5분위 주택은 내년에도 강세가 이어지겠지만 전국적으로는 보합세일 것이라는 게 그의 예상이었다.
“현 정부의 부동산 대책은 부동산 안정화라는 목적이 있어 보이고, 단기적 해법보다는 장기적 해법을 생각하는 것 같아요. 다소 오해를 줄 만한 발언이나 대책이 나가면서 시장이 과격하게 반응을 한 탓에 부동산 가격이 뛰었지만, 앞으로 부동산 친화적인 정책은 안 나올 가능성이 굉장히 크고 정부 연차가 쌓일수록 부동산 안정화 의지는 더욱 강해질 겁니다.”
그러면서 채씨는 주식 시장의 미래를 낙관했다. 특히 국내 주식은 직접 투자를 위한 애널리스트들의 ‘퇴사 러쉬’가 예상될 정도로 좋을 것이라는 전망을 내놓았다.
채씨는 “미국은 내수 중심의 국가고, 혁신을 주도하는 나라다 보니 내년을 꼭 특정할 필요 없이 3년 이상 주식에 투자하면 무조건 ‘플러스’가 나는 나라”라며 “하지만 한국 주식은 그런 우상향이 아니라 주기적인 특성을 띤다”고 설명했다. 이어 “지금은 한국 주식이 미국의 밸류체인에 붙는다고 보고 있다”며 “올해 한국 증시가 좋았던 것도 미국의 흐름에 따라붙었기 때문”이라고 덧붙였다.
채씨는 이날 인터뷰에서 부동산 정책과 관련한 조언도 내놓았다. 그가 내놓은 주문은 공급을 중심에 두는 ‘진짜 고강도 대책’이었다.
“현재 토지거래허가제 등은 강도 높은 ‘거래 대책’일 뿐, 고강도 부동산 정책이라고 보기는 어려워요. 주식 시장의 ‘사이드카’를 두고 고강도라고 부르진 않잖아요. 근본적으로 수요·공급 대책이 나와야 하는데 그러지 못해서 시장이 랠리를 이어가는 겁니다. 정부가 심리적 불안 때문에 시장 안정이 어렵다고 말하려면 이명박정부 때처럼 공공주택이라도 매년 10만호, 20만호 공급해야 합니다. 지난 15년 정도는 우리 정부의 주택 정책은 ‘배임 상태’나 마찬가지였어요.”
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
