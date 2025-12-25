새 희망 품을 이색 일출 명소… 특별한 곳에서 나만의 해맞이

[And 여행]

육지에서 수평선 너머 울릉도 해돋이



이번 새해 해돋이는 나만의 특별한 장소에서 맞아보는 건 어떨까. 육지에서 수평선 너머 울릉도를 볼 수 있는 강원도 삼척 울릉도 전망대에서 본 일출.

‘새해 한반도 일출 일등’ 천성산



고도를 기준으로 한반도에서 가장 먼저 해가 뜨는 곳으로 알려진 경남 양산 천성산 ‘천성대’.

자동차 타고 고원 초지 올라 해맞이



강원도 평창 삼양라운드힐 고원 초지에 해돋이를 보기 위해 몰려온 차량 행렬.

삼도봉 대화합 기원탑 위 아침 새해



충청·전라·경상 3도가 만나는 삼도봉 정상 대화합 기원탑.