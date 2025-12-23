시사 전체기사

[포토] 쪽방촌 골목에 걸린 크리스마스 장식

입력:2025-12-23 19:43
성탄절을 이틀 앞둔 23일 서울 종로구 돈의동 쪽방촌 골목에 크리스마스 장식이 걸려 있다.

윤웅 기자

