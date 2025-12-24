LGD, 세계 첫 ‘240㎐ 고주사율’ OLED 공개
CES서 ‘극강 화질’ 패널 전시
LG디스플레이가 내년 초 열리는 세계 최대 정보기술(IT)·가전 전시회 ‘CES 2026’에서 레드·그린·블루(RGB) 스트라이프 구조로 240㎐ 고주사율을 구현한 27인치 4K 모니터용 유기발광다이오드(OLED) 패널을 세계 최초로 공개한다고 23일 밝혔다.
새 모니터에 적용되는 RGB 스트라이프는 빛의 삼원색인 RGB 서브픽셀을 나란히 배열해 왜곡 현상을 줄인 구조다. 이전에도 이런 방식을 적용한 OLED 패널이 있었지만 최고 주사율이 60㎐로 맞아 게임용 모니터로는 사용할 수 없었다. 이에 비해 새 제품은 RGB 스트라이프 구조를 유지하면서도 주사율을 240㎐까지 끌어올렸다. 특화 기술인 DFR(가변 주사율·해상도)을 적용해 사용자가 직접 고해상도 모드(UHD 240㎐)와 고주사율 모드(FHD 480㎐)를 선택할 수 있다. 가독성·색 정확도·픽셀 밀도가 모두 높은 만큼 게임·사무 양쪽에 모두 적합하다는 게 LG디스플레이 설명이다. 이현우 대형사업부장은 “글로벌 시장에서 리더십을 더욱 강화해 나갈 것”이라고 말했다.
김지훈 기자 germany@kmib.co.kr
