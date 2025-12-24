HD현대 정기선 “강점인 실행력에 소통 더한 조직으로”
MZ직원들과 하이파이브 데이
“HD현대의 강점은 어떻게든 해내는 실행력과 추진력입니다.”
정기선 HD현대 회장은 23일 HD현대중공업 인재교육원에서 열린 ‘하이파이브 데이’(사진)에서 “이런 강점을 유지하면서 동시에 소통하고 서로의 이야기에 귀 기울이는 문화가 더 나은 조직 문화를 이끌 것”이라며 이같이 말했다.
하이파이브 데이는 최고경영자와 조직 문화 개선 담당인 ‘체인지 에이전트’(CA) 간 직접 소통을 통해 기업 문화 개선 아이디어를 공유하는 자리다. 이번 행사에는 계열사 CA 97명을 비롯해 ‘MZ 직원’ 170여명이 참석했다.
정 회장은 직원 7명과 한 조를 이뤄 행사에 참여했다. 그는 직원들에게 ‘입사 후 가장 성장했다고 느낀 순간은 언제인가’, ‘구성원들이 새로운 도전을 즐기며 일하기 위해서는 무엇이 가장 중요하다고 생각하나’ 등의 질문을 던지고 답변을 경청했다. HD현대 조직문화의 장점과 개선할 점에 대해서도 의견을 나눴다. 이어 직원들과 탁구공 넣기 게임도 했다.
1982년생인 정 회장은 취임 이후 생산 현장과 임직원들을 직접 찾아 소통하는 현장 중심 행보를 보이고 있다. 지난달에는 충북 청주 HD현대일렉트릭 배전캠퍼스 건설 현장과 음성 HD현대에너지솔루션·HD현대건설기계 사업장을 차례로 방문했다. 지난 5일에는 임직원들이 김장 나눔 봉사 현장에 수육을 들고 깜짝 등장하기도 했다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
