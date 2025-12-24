200명 경제사절단 내년 초 베이징行… “경제협력 복원 기대”

대한상의, 6년 만에 대규모 사절단

삼성·SK 등 4대 그룹 총수도 추진

비즈니스 포럼·MOU 체결 등 예정

지난 10월 29일 경북 경주예술의전당에서 열린 'APEC CEO(최고경영자) 서밋'에서 참석자들이 이재명 대통령의 특별연설을 경청하고 있다. 연합뉴스

국내 4대 그룹 총수를 비롯해 대·중소기업 대표, 경제단체가 참여하는 대규모 경제사절단이 내년 초 중국을 방문한다. 이재명 대통령의 첫 중국 국빈방문 일정이 막바지 조율 중인 상황과 맞물려 이번 경제사절단의 방중은 한동안 소원했던 양국 경제계 협력을 복원하는 계기가 될 전망이다.



대한상공회의소는 23일 중국 경제사절단 참가 신청 접수를 마감하고 심사 절차에 들어갔다. 대한상의는 국내 기업들의 중국 시장 확대를 지원하고 민간 경제협력을 강화하기 위해 중국에 대규모 경제사절단을 파견하기로 하고 지난 17일부터 참가 신청을 받았다. 대한상의는 선정위원회 심사를 통해 200개사를 선발할 방침이다.



경제사절단은 다음 달 초 베이징에서 대한상의와 중국국제무역촉진위원회(CCPIT)가 개최하는 비즈니스 포럼에 참석한다. 포럼에선 제조업 혁신과 공급망, 소비재 신시장 협력, 서비스·콘텐츠 협력 방안 등을 중심으로 한·중 기업들의 발표와 토론이 진행될 예정이다. 대한무역투자진흥공사(코트라)는 중국 진출을 희망하는 기업과 중국 유망 바이어를 연결해주는 1대 1 비즈니스 상담회를 연다.



경제사절단은 최태원 대한상의 회장(SK그룹 회장)이 이끌 것으로 보인다. 여기에 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장 등 주요 그룹 총수들이 대거 동행할 가능성이 거론된다. 최 회장은 지난 10월 중국을 방문해 중국 거시 경제를 총괄하는 허리펑 중국 국무원 부총리와 런홍빈 CCPIT 회장 등을 만나 민간 차원의 협력 방안을 논의한 바 있다.



한국 기업들에 중국은 반도체·배터리·디스플레이 등 주요 품목의 생산기지인 동시에 글로벌 시장에서 기술 경쟁을 벌이는 복합적인 관계다. 미·중 갈등 속에서 공급망 리스크를 최소화해야 하는 과제도 안고 있다. 한·중 관계는 2017년 주한미군 사드 배치와 중국의 보복 조치로 급격히 악화된 뒤로 얼었다 풀렸다를 반복해 왔다. 현 정부 들어서는 지난달 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 한 시진핑 국가주석의 방한과 한·중 정상회담을 거치며 개선 분위기가 무르익고 있는 상황이다.



방중 경제사절단이 꾸려지는 건 문재인 대통령 시절인 2019년 12월 한·중·일 정상회의 이후 6년 만이다. 당시 대한상의 주관으로 100여명의 경제인단이 3국 정상회의가 열린 쓰촨성 청두를 찾아 협력 관계를 다졌다. 이에 앞서 2017년 12월 문 대통령의 첫 국빈방문 때는 역대 순방 사상 최대 규모인 260개사, 300여명이 경제사절단으로 참여했다.



권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr



