식품·유통업계 ‘고환율 그늘’… 편의점 PB 상품값 인상 예고

부자재를 외화로 사는 경우 많아

세븐일레븐 “40종 값 최대 25% 인상”



원·달러 환율 고공행진이 이어지면서 내년도 물가 전망이 심상찮다. 당장 내년 1월 1일부터 가성비 상품인 편의점 자체브랜드(PB) 가격 인상이 예고됐다. 원재료 대부분을 수입하는 식품업계와 수입 제품을 판매하는 유통업계는 환율이 10원만 달라져도 수익성에 영향을 받는다. 소비 침체 장기화에 원가 부담까지 더해지며 먹거리 가격 상승 기조가 이어질 것이라는 우려가 제기된다.



23일 유통업계에 따르면 원·달러 환율이 1480원대로 굳어지면서 주요 원재료를 수입에 의존하는 식품 기업들이 원가 부담을 호소하는 분위기다. 유통·식품업계는 원자재 외에도 포장재 등 부자재를 외화로 구매하는 경우가 많아 원가 상승 압박이 크게 작용한다. 상당수 기업은 올해 이미 가격을 인상한 바 있어 당분간은 고환율에 따른 수익성 하락세를 감수해야 할 것으로 보인다.



식품업계에서도 내수 중심 기업들은 부담이 더욱 커진다. K푸드 인기에 힘입어 수출 의존도가 높은 기업들은 고환율로 인해 느끼는 압박이 상대적으로 덜하지만 내수 비중이 큰 기업들은 원가 상승에 따른 손실을 떠안아야 하는 상황이다. 한국은행 경제통계 시스템에 따르면 지난달 수입물가지수는 전월보다 2.6% 늘어 1년7개월 만에 가장 큰 폭의 상승률을 기록했다. 정부가 서민 부담 완화라는 큰 틀에서 제품 가격 인상을 억제하고 있다는 점과 인건비 등 제반 비용이 지속적으로 상승하는 기류도 기업 입장에서는 부담이다.





가공식품을 중심으로 한 생필품 물가 상승은 올해 상반기에 집중됐다. 식품기업 수십곳이 제품 가격을 인상했다. 농심은 라면과 스낵류 17개 브랜드 제품 출고가를 평균 7.2%, 오뚜기는 라면 16개 출고가를 평균 7.5% 올렸다. 편의점은 최근 가격 인상 행렬에 동참했다. 세븐일레븐은 내년 1월 1일부로 과자·음료·디저트 등 PB 상품 40여종의 가격을 최대 25% 인상한다. GS25도 일부 PB 상품 가격을 올린다. CU는 아직까지 제품 가격 인상 계획은 없다는 입장이다.



편의점업계가 시동을 걸며 내년에도 먹거리 물가가 오를 것이라는 전망이 우세하다. 원가 부담이 커지는데 가격을 동결할 만한 요인은 딱히 보이지 않기 때문이다. 유통업계 한 관계자는 “가격 인상을 해야 할 시점에 강제로 억누른다면 기업은 긴축 경영을 하는 방향으로 손해를 메우려고 할 가능성이 크다. 이런 부작용을 종합적으로 고려해야 한다”며 “내년에는 버티지 못하고 식품 가격이 줄인상될 것으로 보인다”고 말했다.



박성영 기자 psy@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 원·달러 환율 고공행진이 이어지면서 내년도 물가 전망이 심상찮다. 당장 내년 1월 1일부터 가성비 상품인 편의점 자체브랜드(PB) 가격 인상이 예고됐다. 원재료 대부분을 수입하는 식품업계와 수입 제품을 판매하는 유통업계는 환율이 10원만 달라져도 수익성에 영향을 받는다. 소비 침체 장기화에 원가 부담까지 더해지며 먹거리 가격 상승 기조가 이어질 것이라는 우려가 제기된다.23일 유통업계에 따르면 원·달러 환율이 1480원대로 굳어지면서 주요 원재료를 수입에 의존하는 식품 기업들이 원가 부담을 호소하는 분위기다. 유통·식품업계는 원자재 외에도 포장재 등 부자재를 외화로 구매하는 경우가 많아 원가 상승 압박이 크게 작용한다. 상당수 기업은 올해 이미 가격을 인상한 바 있어 당분간은 고환율에 따른 수익성 하락세를 감수해야 할 것으로 보인다.식품업계에서도 내수 중심 기업들은 부담이 더욱 커진다. K푸드 인기에 힘입어 수출 의존도가 높은 기업들은 고환율로 인해 느끼는 압박이 상대적으로 덜하지만 내수 비중이 큰 기업들은 원가 상승에 따른 손실을 떠안아야 하는 상황이다. 한국은행 경제통계 시스템에 따르면 지난달 수입물가지수는 전월보다 2.6% 늘어 1년7개월 만에 가장 큰 폭의 상승률을 기록했다. 정부가 서민 부담 완화라는 큰 틀에서 제품 가격 인상을 억제하고 있다는 점과 인건비 등 제반 비용이 지속적으로 상승하는 기류도 기업 입장에서는 부담이다.가공식품을 중심으로 한 생필품 물가 상승은 올해 상반기에 집중됐다. 식품기업 수십곳이 제품 가격을 인상했다. 농심은 라면과 스낵류 17개 브랜드 제품 출고가를 평균 7.2%, 오뚜기는 라면 16개 출고가를 평균 7.5% 올렸다. 편의점은 최근 가격 인상 행렬에 동참했다. 세븐일레븐은 내년 1월 1일부로 과자·음료·디저트 등 PB 상품 40여종의 가격을 최대 25% 인상한다. GS25도 일부 PB 상품 가격을 올린다. CU는 아직까지 제품 가격 인상 계획은 없다는 입장이다.편의점업계가 시동을 걸며 내년에도 먹거리 물가가 오를 것이라는 전망이 우세하다. 원가 부담이 커지는데 가격을 동결할 만한 요인은 딱히 보이지 않기 때문이다. 유통업계 한 관계자는 “가격 인상을 해야 할 시점에 강제로 억누른다면 기업은 긴축 경영을 하는 방향으로 손해를 메우려고 할 가능성이 크다. 이런 부작용을 종합적으로 고려해야 한다”며 “내년에는 버티지 못하고 식품 가격이 줄인상될 것으로 보인다”고 말했다.박성영 기자 psy@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지