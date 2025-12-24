“K컬처, 미국 MZ세대 일상 속으로”
김숙영 UCLA 교수, 23일 발표
K컬처가 미국 MZ세대의 일상적인 문화 소비 환경에 편입되면서 한류의 지속 가능성을 뒷받침하고 있다는 분석이 나왔다.
김숙영 UCLA 연극·공연학과 교수는 23일 서울 성수동 엔더슨씨에서 열린 넷플릭스 ‘한류 인사이트’ 행사에서 “K컬처는 이제 미국 MZ세대의 일상 루틴으로 정착했다”며 이같이 밝혔다.
김 교수는 “미국의 MZ세대는 온라인 활동을 선호하고 합리적 소비를 추구해 온라인 플랫폼을 통해 다양한 문화 콘텐츠를 적극적으로 찾는다”며 “그중에서도 ‘익숙하면서도 이국적인 반전매력’을 지닌 K문화가 주목받고 있다”고 분석했다.
넷플릭스 등 온라인동영상서비스(OTT)가 K컬처 확산의 주요 매개 역할을 하고 있다는 분석도 내놨다. 그는 “미국 내 최다 스트리밍된 한국 드라마 상위 20편은 모두 넷플릭스에서 접할 수 있는 ‘오징어 게임’, ‘더 글로리’, ‘킹덤’ 등 한국 콘텐츠”라며 “K콘텐츠 시청 후 한국에 대한 인식이 긍정적으로 변화했다고 응답한 비율에서도 미국이 조사 대상 8개국 중 3위를 차지했다”고 말했다.
그는 “한류가 지속되기 위해서는 K콘텐츠가 일시적 흥행을 넘어 반복 소비되는 라이프스타일 콘텐츠로 자리 잡아야 한다”며 “다양한 장르 실험과 완성도 높은 콘텐츠 제작을 통해 자체 경쟁력을 강화해야 한다”고 강조했다.
김승연 기자 kite@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사