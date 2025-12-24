‘2부 3수’ 수원, 이정효 잡았다… ‘내홍’ 울산은 김현석 내정

[And 스포츠] K리그 사령탑 연쇄 이동

수원, ‘이 사단’ 위해 선수단 정리

김현석은 울산 구단 레전드 출신

전북, 포옛 후임에 정정용 낙점

제주는 벤투 수석코치 코스타 영입





K리그2 수원 삼성은 23일 구단 SNS을 통해 골키퍼 김정훈을 비롯해 레오, 세라핌, 이규성, 김상준, 손호준, 문형진 등 7명의 선수와 결별했다고 발표했다. 전날에도 한호강, 김민우, 최영준, 황석호, 이기제 등 베테랑들과의 계약만료를 알리며 대대적으로 선수단 정리에 나섰다. 이번 시즌 주축으로 활약한 선수들도 대거 포함됐다.



이정효 감독. 연합뉴스

이는 ‘이정효 체제’ 출범을 앞두고 사전 정비 작업에 들어간 것으로 풀이된다. 수원은 다음 시즌 이정효 전 광주FC 감독에게 지휘봉을 맡기기로 가닥을 잡았다. 올해 수원은 K리그2 준우승을 차지했지만 승강 플레이오프에서 고배를 마시며 1부 승격을 눈앞에서 놓쳤다. ‘3수’에 들어가는 만큼 칼을 빼든 모습이다. 구단은 12명에 달하는 이정효 사단을 모두 받아들이고 전폭적인 지원까지 약속한 것으로 알려졌다.



이 감독은 올겨울 K리그1 울산HD와 전북 현대 등도 차기 사령탑 선택지로 검토할 만큼 많은 관심을 받았다. 광주 부임 첫 시즌에 팀의 1부 승격을 이끌었고 이번 시즌에는 구단 창단 첫 코리아컵 준우승을 지휘하며 리더십을 인정받았다. 광주는 이 감독을 붙잡기 위해 총력전을 펼쳤지만 결국 결별을 피하지 못했다. 시즌을 마치고 영국으로 떠난 이 감독은 귀국하는 대로 수원과 계약을 마무리할 예정이다.



김현석 감독. 뉴시스

올 시즌 큰 내홍과 성적 부진을 겪은 울산은 구단 레전드 출신인 김현석 전 전남 드래곤즈 감독을 차기 사령탑으로 내정한 것으로 알려졌다. 울산은 당초 이정효 감독을 비롯해 서정원 전 청두 룽청 감독, 김도균 서울 이랜드 감독 등과도 접촉했지만 협상이 이뤄지지 못했다. 올 시즌 성적 부진으로 김판곤 감독과 결별한 데 이어 후임 신태용 감독과도 여러 논란 속에 헤어진 여파다. 결국 선수 시절 원 클럽 맨으로 뛴 김 감독에게 손을 내민 것으로 보인다.



정정용 감독. 뉴시스

거스 포옛 감독이 1년 만에 떠난 전북은 후임으로 김천 상무의 정정용 감독을 유력 후보로 검토하고 있다. 전북은 이번 시즌 K리그1과 코리아컵 우승으로 ‘더블(2관왕)’을 달성하며 명가 부활을 알렸다. 하지만 이를 이끈 포옛 감독이 타노스 코치의 인종차별 논란 등으로 K리그를 떠나면서 급하게 새 사령탑을 찾아야 했다. 전북은 지난겨울에도 정 감독을 유력 후보로 검토했던 것으로 알려졌다.



간신히 1부 잔류에 성공한 제주SK는 파울루 벤투 전 국가대표팀 감독을 수석코치로 보좌했던 세르지우 코스타 코치를 감독으로 영입할 계획인 것으로 알려졌다. 코스타 코치는 2022 카타르 월드컵 포르투갈과의 조별 예선 3차전 당시 퇴장당한 벤투 감독 대신 팀을 지휘해 2대 1 승리를 이끈 인물이다.



정신영 기자



