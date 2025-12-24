당국 처방도 효과 없어… 환율, 이달에만 20원 치솟았다

한국 경제 중장기 전망 불신

1480원대 ‘비정상적 고환율’이 좀처럼 진정될 기미를 보이지 않고 있다. 외환 당국의 연이은 대책 발표에도 불구하고 원·달러 환율은 이달 들어서만 20원 가까이 더 치솟았다. 한국 경제의 중장기 전망에 대한 불신과 투자자들의 ‘미국 증시 선호’라는 구조적 원화 약세 요인이 건재한 상태에서 당국의 단기적인 수급 처방이 효과를 거두지 못하는 것으로 풀이된다.





23일 서울 외환시장에서 달러 대비 원화는 전날보다 3.5원 오른 1483.6원으로 주간 거래를 마쳤다. 장중 환율이 1463.7원까지 내렸던 지난 3일과 비교하면 3주 사이 20원 가까운 상승 폭을 기록했다.



이는 최근 정부와 한국은행이 내놓은 외화 수급 개선 대책을 무색케 하는 숫자다. 이달 초 국민연금은 전략적 환헤지와 한국은행과의 외환 스와프 계약을 1년씩 연장했다. 지난 18일에는 기획재정부가 외환시장 규제 완화 패키지를 발표했고, 이튿날 한은은 임시 금융통화위원회를 열고 외환 건전성 부담금 한시 면제를 약속했다. 모두 단기간에 시장 내 달러 공급을 늘릴 수 있는 조치들이다.



그럼에도 환율이 진정되지 않는 것은 원화 약세를 형성하는 구조적 요인들이 해소되지 않고 있기 때문으로 분석된다. 첫째는 한국 경제의 중장기 전망에 대한 불안이다. 경제협력개발기구(OECD)가 추정하는 한국의 잠재성장률은 약 1.7%로 미국(약 2.3%)보다 유의미하게 낮다. 김석환 미래에셋증권 수석매니저는 “내년 경제성장률은 약 1.8~2.2%로 예측되지만 구조적 체질 개선이 담보되지 않았다”면서 “정부의 확장 재정 정책으로 재정 악화에 대한 우려도 커지고 있다”고 진단했다.





개인들의 대미 투자 선호 경향도 꺾이지 않고 있다. 한은이 이날 발표한 금융안정 보고서에 따르면 개인투자자는 지난 7~10월 국내 주식을 23조원 순매도하면서 미국 증시가 중심인 해외 주식은 103억 달러(약 15조2800억원) 순매입했다. 해당 기간 한·미 증시가 모두 상승세를 보였고, 특히 코스피 증시가 9~10월 28.9%나 올랐음에도 투자자들의 ‘장기적 신뢰’는 미국 증시로 향한 셈이다.



고환율이 해소되지 않으면 내년 금융 안정에 악재로 작용할 수 있다는 게 한은의 진단이다. 금융기관과 기업들이 연말 종가 환율을 기준으로 내년도 재무제표를 작성하기 때문이다. 장정수 한은 부총재보는 “환율이 오르면 외화자산의 원화 환산액이 늘어 자본비율 하락 요인으로 작용할 수 있고, 자본비율을 유지하려는 과정에서 신용 축소로 이어질 가능성도 있다”고 밝혔다.



진정세가 보이지 않는 수도권 부동산도 금융 안정을 위협하는 또 다른 요소다. 한은에 따르면 수도권 주택가격지수는 지난해 12월 127.4에서 지난 10월 142.5로 11.9% 상승했다. 여기에 자영업자들의 신용 상황도 좀처럼 개선되지 않고 있다. 특히 60대 이상 자영업자의 대출 잔액은 지난 3분기 기준 389조6000억원으로 집계돼 2021년 말과 비교하면 3배 이상 증가했다.



이의재 기자 sentinel@kmib.co.kr



