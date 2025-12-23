日 야스쿠니 신사 합사 희생자 유족, 첫 국내 소송
무단합사 손배·이름 삭제 요구
일본 야스쿠니 신사에 무단 합사된 한국인 강제동원 피해자 유족들이 일본 정부와 야스쿠니 신사를 상대로 한국 법원에 소송을 제기했다. 피해자 유족들이 한국 사법부에 소송을 제기하는 건 이번이 처음이다.
강제동원 희생자 유족 10명은 23일 서울 서초구 민주사회를위한변호사모임(민변) 대회의실에서 기자회견을 열고 야스쿠니 신사 무단 합사 관련 손해배상 및 이름 삭제 등의 내용을 담은 손해배상 소송을 서울중앙지법에 제기했다고 밝혔다. 태평양전쟁 A급 전범이 합사된 야스쿠니 신사에 강제동원 희생자들이 80년 동안 합사된 것은 고인의 존엄과 유족의 인격권을 침해하는 불법행위라는 것이다.
소송에 참여한 이희자(82)씨 부친 이사현(당시 23세)씨는 1944년 일본군 육군 군속으로 끌려가 광복을 두 달 앞두고 전투 중 부상으로 숨졌다. 아버지 얼굴을 사진으로만 알고 자란 이씨는 1997년 수소문 끝에 일본군 신상정보 문서를 통해 아버지가 일본식 이름으로 야스쿠니에 합사됐다는 사실을 확인했다. 이런 식으로 야스쿠니 신사에 합사된 한국인 강제동원 희생자는 약 2만1000명으로 추정된다. 유족들은 2001년부터 일본 법정에서 일본 정부와 야스쿠니 신사의 책임을 묻는 소송을 이어왔지만 패소했다. 최근 3차 소송을 제기한 상태다.
이날 기자회견에는 민족문제연구소와 태평양전쟁피해자보상추진협의회, 민변 측 소송 대리인단이 함께 참석했다. 민변 측 이상희 변호사는 “한국 정부가 단 한 번이라도 이 문제를 협상 테이블에 올린 적이 있느냐”며 “국가 차원에서 적극적으로 나서서 일본에 책임을 물어야 일본도 움직일 것”이라고 말했다.
이찬희 기자 becoming@kmib.co.kr
