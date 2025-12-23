상설특검, 쿠팡CFS 압수수색… 퇴직금 미지급 수사 본격화

대관 업무 수행 ‘비밀 사무실’도 포함

영장에 퇴직급여법 위반 혐의 적시

쿠팡 수사 무마·퇴직금 미지급 의혹을 수사하는 안권섭 특별검사팀이 쿠팡에 대한 강제수사에 착수하며 압수수색 중인 23일 서울 송파구 문정동 쿠팡풀필먼트서비스(쿠팡CFS) 입구 모습. 연합뉴스

쿠팡의 퇴직금 미지급 의혹 사건을 조사하는 상설특검이 23일 쿠팡 사무실을 압수수색하는 등 강제수사에 착수했다. 국회에선 쿠팡의 노동환경 실태뿐 아니라 개인정보 유출 사태 등을 들여다보는 청문회가 오는 30~31일 진행될 계획이다.



특검은 서울 송파구 쿠팡풀필먼트서비스 사무실과 쿠팡의 ‘비밀 사무실’로 알려진 강남구 사무실을 압수수색했다. 쿠팡의 강남구 사무실은 간판 없이 운영되며 대관 업무를 수행한 장소로 알려졌다.



특검은 퇴직금 미지급 의혹과 관련해 엄성환 전 쿠팡풀필먼트서비스 대표이사를 근로자퇴직급여보장법 위반 혐의 피의자로 압수수색영장에 적시했다. 또 불기소 외압 의혹에 대해선 엄희준 인천지검 부천지청장과 김동희 차장검사를 직권남용권리행사방해 혐의 피의자로 적었다.



쿠팡 측은 2023년 5월 이른바 ‘퇴직금 리셋 규정’을 도입해 근로자들에게 불리하게 취업규칙을 변경하고 퇴직금을 체불했다는 의혹을 받는다. 당시 쿠팡은 4주 평균 주당 근로시간이 한 번이라도 15시간 미만이 되면 그 시점부터 근속기간을 다시 계산하도록 퇴직금 산정 기준을 바꿨다.



특검은 쿠팡의 퇴직금 미지급 의혹 실체를 파악하는 동시에 이 사건을 불기소 처분한 과정에서 검찰 내부 외압이 있었는지 등을 조사하고 있다. 앞서 고용노동부 부천지청은 지난 1월 기소 의견으로 사건을 검찰에 송치했으나 인천지검 부천지청은 지난 4월 불기소 처분했다. 당시 사건을 맡았던 문지석 부장검사는 지난 10월 국회 국정감사에서 엄 지청장 등으로부터 사건을 불기소 처분하라는 압박을 받았다고 주장했다.



특검은 압수품 분석을 마치는 대로 관계자 소환조사를 진행할 예정이다. 조만간 쿠팡의 취업규칙 변경 관여 결재 라인에 있던 임직원에 대한 조사가 이뤄질 전망이다.



국회 과학기술정보방송통신위원회는 이날 국민의힘이 불참한 가운데 더불어민주당 주도로 쿠팡의 미국 정관계 로비 의혹이 추가된 연석청문회 실시 계획서를 채택했다. 이에 따라 30~31일 열리는 청문회에는 과방위, 정무위원회, 국토교통위원회, 기후에너지환경노동위원회, 기획재정위원회 등 기존 상임위 5곳에 더해 외교통일위원회가 새로 참여한다. 청문회에서는 로비 의혹과 함께 쿠팡의 개인정보 유출 사태, 불공정 거래 의혹, 노동환경 실태 파악 등도 다뤄질 예정이다.



쿠팡 창업주인 김범석 쿠팡Inc 의장, 쿠팡의 박대준·강한승 전 대표, 해롤드 로저스 현 대표 등 13명이 출석 요구 증인으로 채택됐다. 국민의힘은 청문회가 아닌 국정조사가 필요한 사안이며 주관 상임위는 정무위가 돼야 한다는 이유 등을 들어 불참하기로 했다.



이서현 이형민 기자 hyeon@kmib.co.kr



