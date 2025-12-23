“해수장관 부산 출신 뽑겠다”
이 대통령, 해수부 개청식서 공언
“동남권투자공사 신설안 보고하라”
지선 앞두고 부산 민심 적극 구애
이재명 대통령은 문재인정부 시절인 2019년 이후 처음으로 부산을 찾아 국무회의를 주재하고 “모든 재정·행정 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다. 전재수 전 해양수산부 장관 낙마로 공석이 된 장관 자리에도 부산 출신을 임명하겠다고 공언했다. 내년 6·3 지방선거를 앞두고 최대 격전지인 부산에서 적극 구애에 나선 셈이다.
이 대통령은 23일 해수부 부산 임시청사에서 열린 현장 국무회의에서 “연내에 해수부를 부산으로 이전하자고 말씀드렸는데 부산시민과의 약속을 지키게 됐다”며 이같이 밝혔다. 이 대통령은 “항만시설 확충, 고부가가치 서비스 제공, 지역산업 성장을 지원해 부산과 동남권을 ‘북극항로 시대’를 선도하는 주인공으로 만들겠다”며 “가덕신공항 사업의 본궤도 안착, 부산 지역 K문화나 K관광 관련 인프라 확충도 서두를 것”이라고 말했다.
이 대통령은 통일교 금품수수 의혹으로 사직한 전 전 장관과 관련해 “아쉽게도 해수부 장관이 공석인데, 후임 장관도 가급적 부산 지역에서 인재를 구하기 위해 노력하고 있다”고 밝혔다. 아울러 금융위원회에 자신의 대선 공약 중 하나였던 동남권투자공사 신설 추진 방안을 보고하라고 즉석에서 지시했다. 이 대통령은 특히 공사의 가용 자산 규모가 50조원임을 확인한 뒤 “잘 진행해 달라”고 당부했다.
이 대통령은 부산 해수부 임시청사에서 열린 개청식에도 참석해 “대한민국이 북극항로 시대를 본격적으로 열겠다는 웅대한 포부를 만천하에 밝히는 날”이라고 역설하고, 2030년 부산 해사법원 설립, 2026년 동남권투자공사 및 해운거래소 설립도 약속했다. 본사 부산 이전을 결정한 SK해운과 에이치라인해운 노사 대표에게 감사 인사도 전했다.
이 대통령은 점심에 부전시장을 방문해 아몬드와 생선을 온누리상품권으로, 고추무침 등 반찬을 현금으로 구매했다고 강유정 대변인이 밝혔다. 이 대통령은 시장 내 횟집에서 국무위원, 대통령실 직원과 점심을 먹으며 “먹고사는 문제 해결이 국가 운영의 최우선 과제다. 민생 해결에 모든 역량을 집중하라”고 당부했다.
