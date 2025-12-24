‘숏폼만 본다고?…’ 젊은층이 이끄는 ‘텍텍붐’
교환 독서·필사 등 관련 소비 증가
밀리의서재 올 3분기 영업익 37%↑
네이버블로그 3억3000만개 글 최대
1분 안팎의 ‘숏폼’, 인공지능(AI)으로 만든 슬롭(찌꺼기) 콘텐츠의 홍수 속에서 역설적으로 ‘읽고 쓰는’ 플랫폼이 부상하고 있다. 핵심 고객은 ‘문해력이 낮다’고 지적받던 MZ 세대다. 10~30대 젊은층이 텍스트를 ‘힙(Hip)’한 문화로 추구하는 것을 넘어 텍스트의 ‘붐’을 주도하면서 관련 소비와 활동 역시 급증하는 추세다.
KT 밀리의서재는 올 한해 독서 시장의 핵심 키워드로 ‘텍텍붐(Textextboom)’을 꼽았다. 전자책은 물론, 웹소설·웹툰·오디오북 등 다양한 형태의 독서가 일상 속에 자리잡으며 텍스트의 ‘붐’을 불렀다는 의미다. 주목할 점은 10·20세대에서 독서 콘텐츠 소비가 뚜렷하게 증가했다는 것이다. 실제 지난 3월 출간된 민음사 ‘세계문학전집’ 시리즈를 가장 많이 읽는 독자층은 20대였다. 지난해 문화체육관광부 조사에서도 초·중·고등학생의 연간 종합 독서량이 36권에 달했다. ‘디지털 네이티브’로 자라온 10·20세대에게 오히려 독서는 신선하고 개성 있는 경험으로 작용한다는 분석이다.
전자책 플랫폼 밀리의서재도 ‘젊은 고객’들의 유입에 힘입어 승승장구 중이다. 밀리의서재는 올해 3분기 매출액 228억원을 기록하며 역대 최대 분기 실적을 기록했다. 영업이익은 43억원으로 전년 동기 대비 37% 상승했다. 밀리의서재는 2022년 2분기 영업이익 흑자 전환에 성공한 이후 14분기 흑자 행진을 이어가고 있다. 여럿이 함께 책을 읽고 감상을 나누는 ‘교환 독서’나 필사 등 젊은 독자 사이의 유행을 빠르게 파악한 것도 효과를 봤다는 분석이다. 현재 밀리의서재 앱 내에서는 전자책 필기 모드와 교환 독서 프로그램 ‘쉐어북’, 독서 기록과 감상 공유 ‘포스트’ 기능이 제공되고 있다.
네이버 블로그 상황도 텍텍붐 기류를 보여준다. 네이버가 지난 22일 공개한 ‘2025 블로그 보고서’에 따르면 올해 네이버 블로그에서 발행된 글은 총 3억3000만개로 역대 최대 규모다. 1분마다 600개 기록이 쌓인 셈이다. 블로그를 방문해 본 이용자 수는 4500만명을 돌파했고, 블로그 이용자들끼리 ‘이웃’ 관계를 맺은 수는 1억4000만건을 기록했다. 특히 다양한 주제에 맞춰 일주일에 한 번 글을 작성하는 ‘왓츠인마이블로그’ 챌린지 경우 참여자의 80%가 10~30대로 나타났다. 자신의 취향을 분석하고 정체성을 드러내길 원하는 MZ세대의 특성을 제대로 공략한 것이다.
2003년 서비스 시작 이후 제2의 전성기를 맞은 네이버 블로그는 기능을 꾸준히 강화하고 있다. 지난 7월에는 영화, 책, 음악 등 동일한 주제로 작성된 글을 탐색할 수 있는 ‘글감 피드’를 도입했다. 9월에는 사용자 데이터를 바탕으로 한 ‘AI 추천 기능’을 선보였다. 김보연 네이버 블로그 리더는 “네이버 블로그가 나만의 색깔을 자유롭게 기록하고 표현하는 공간이자, 비슷한 취향을 가진 사람들과 연결되는 커뮤니티로서 계속 성장할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
박선영 기자 pomme@kmib.co.kr
