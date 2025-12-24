공 넘겨받은 서울고법, ‘내란재판부 무작위 배당’ 자체안 고심

법조계 “전담부 3개는 돼야 무작위”

사건 배당 다른 재판부에 몰려 부담

전담부 법관 배치 기준 마련도 문제

더불어민주당 주도로 '내란·외환·반란 범죄 등의 형사절차에 관한 특례법안'(내란전담재판부 설치법)이 국회 본회의를 통과한 23일 서울 서초구 서울중앙지방법원 모습. 이 법안은 내란전담재판부를 서울중앙지법과 서울고등법원에 각각 2개 이상 설치하도록 하는 내용을 골자로 한다. 연합뉴스

더불어민주당의 내란전담재판부(이하 내란전담부) 법안이 국회 본회의를 통과하면서 재판부 구성에 관한 결정권은 내란 사건의 전속관할 법원인 서울중앙지법과 서울고법에 넘어가게 됐다. 특히 윤석열 전 대통령의 내란우두머리 혐의 사건 등 굵직한 내란 사건이 곧 1심 선고를 앞둔 만큼 항소심을 전담할 서울고법의 고심이 깊어지고 있다.



법조계에서는 내란전담부 수를 3개 이상으로 만들어 배당에 있어 일정 수준 이상의 무작위성을 확보하는 것이 필요하다는 목소리가 나온다. 다만 내란전담부 수가 늘어날수록 다른 재판부의 부담이 가중되는 현실적인 문제도 만만치 않다. 이에 아예 내란전담부에 들어갈 법관을 정할 때 무작위성을 부여하는 방안 등도 대안으로 거론되고 있다.



23일 법조계에 따르면 서울중앙지법과 서울고법은 이날 통과된 내란전담부 법안을 검토하며 판사회의 등 추후 절차에 관한 논의에 돌입했다. 대법원 개입을 최소화하고 각급 법원이 내란전담부 구성을 전담하도록 정하고 있어 각 법원의 자체안 마련에 관심이 집중되는 상황이다. 특히 윤 전 대통령, 한덕수 전 국무총리 등 굵직한 내란 사건을 곧 넘겨받게 될 서울고법은 전날 전체판사회의를 열고 내년도 형사재판부 2개 증설을 결의하는 등 구체적인 대비에 나섰다.



‘무작위 배당’의 대상이 전체 형사합의재판부였던 대법원 자체 예규안과 달리 법안은 배당 전에 법원당 2개 이상의 재판부를 미리 구성하도록 하고 있다. 이에 법원 내에서는 내란전담부 수를 최대한 늘려야 무작위성을 확보할 수 있다는 주장이 나온다. 재경지법의 한 부장판사는 “서울고법에 부패전담부가 3개 있고, 부패사건의 경우 3개 재판부를 대상으로 무작위 배당을 해 왔지만, 지금까지 문제가 된 적은 없었다”며 “내란전담부도 최소 3~4개로 만들어야 문제의 소지가 없을 것”이라고 말했다.



다만 내란 사건을 심리하는 동안 다른 사건을 배당받지 않는 점을 고려할 때 재판부 수를 늘리는 것이 쉽지 않다는 우려도 있다. 한 서울고법 판사는 “내란전담부가 늘어나는 만큼 다른 재판부가 부담해야 할 일반 사건도 늘어나는 현실적인 문제도 고려해야 한다”고 말했다.



법관 배치 기준을 정하는 문제를 두고도 고민이 깊다. 한 서울고법 부장판사는 “원래 사무 분담에선 법관 개인에 대한 평가를 인위적으로 반영하지 않았는데 이번에는 판사회의에서 기준을 만들어 반영해야 하는 상황”이라며 “법관들도 내란 사건을 맡는 것이 부담이기 때문에 내부적으로도 공정한 배치가 되는 방안을 마련해야 할 것”이라고 말했다.



이 때문에 아예 내란전담부에 갈 법관을 무작위로 정해 공정성을 확보하는 방안도 제시된다. 한 부장판사는 “법안 통과로 오히려 줄어들게 된 무작위성을 법관 배치에서 보완하는 식으로 공정성을 확보하자는 것”이라며 “다양한 고려 요소를 두고 오해의 소지 없이 안정적인 재판을 하기 위해 고민하고 있다”고 말했다.



양한주 기자 1week@kmib.co.kr



