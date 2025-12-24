정명훈, KBS교향악단 제10대 음악감독 선임
지휘자 정명훈(사진)이 (재)KBS교향악단의 제10대 음악감독으로 선임됐다.
KBS교향악단은 23일 “정명훈 음악감독이 창단 70주년을 맞는 내년 1월부터 3년간 오케스트라의 예술 운영을 총괄한다”며 “중장기 예술 전략 수립과 함께 교향악단의 예술적 비전을 이끌어갈 예정”이라고 밝혔다.
정명훈과 KBS교향악단의 인연은 1995년 UN총회장 특별연주회로 거슬러 올라간다. 당시 그는 KBS교향악단을 지휘해 국내 최초로 TV와 라디오에 동시 생중계된 공연을 이끌었다.
세계 음악계에서 손꼽히는 지휘자인 정명훈은 파리 바스티유 오페라, 산타 체칠리아 국립아카데미 오케스트라 등에서 음악감독을 지냈다. 오페라 분야에서도 깊이 있는 해석과 극적 완성도를 보여주는 그는 2027년 이탈리아 라 스칼라 극장의 음악감독으로 부임할 예정이다.
