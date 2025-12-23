단기 지원책은 한계… 배·보상 터부시해선 안 돼
[제주항공 참사 1년]
유족의 당연한 권리, 배·보상
무안 제주항공 참사에서 배·보상은 진상규명과 함께 반드시 논의돼야 할 사안이지만 유족들은 사회적 편견 탓에 이를 공개적으로 요구하기 어려운 현실에 놓여 있다. 전문가들은 참사 피해에 대한 배·보상을 ‘금전적 요구’로 왜곡하는 시선이 이들에게 큰 부담으로 작용하고 있다고 지적한다.
유족들은 국토교통부와 한국공항공사, 제주항공, 항공기 제조사인 보잉사에 참사의 책임이 있다고 보고 있다. 추후 책임 주체가 명확해지면 배·보상을 청구할 수는 있지만 사회적 비난 우려는 여전하다.
김덕진 유가족협의회 자문위원장은 지난 10일 국민일보와의 인터뷰에서 “단기적인 지원책은 한계가 있을 수밖에 없는 상황에서 유족 배·보상은 당연한 권리”라며 “그럼에도 금전적인 이야기를 하면 ‘참사를 당한 가족으로 경제적 이익을 얻으려고 한다’는 비난을 하는 경우가 많아 유족들이 터부시하게 되는 분위기가 있다”고 말했다.
유족을 향한 도 넘은 비난도 이들을 위축시킨다. 지난 3일에는 온라인상에 유가족 대표를 비방하는 허위 댓글을 쓴 40대가 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(명예훼손) 혐의로 기소돼 벌금 700만원을 선고받았다.
2023년 7월 발생한 오송 참사의 유족 법률 대리를 맡았던 이성구 온리법률사무소 변호사는 “민사소송을 제기하자는 말에 유족들이 ‘결국 돈이냐’는 비난을 걱정해 꺼렸다”며 “유족들을 설득하는 데 긴 시간이 걸렸다”고 전했다. 이어 “정부가 유족 배·보상 논의에도 적극적으로 협조해야 편견이 줄고 유족들도 당당하게 목소리를 낼 수 있을 것”이라고 강조했다.
