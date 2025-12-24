삼성 하만, 독일 ZF ‘ADAS 사업’ 2.6조원에 인수
SDV 핵심… 전장사업 본격 확대
연이은 M&A로 미래동력 확보
삼성전자가 올해 들어서만 두번째 조 단위 인수·합병(M&A)을 단행했다. 자회사 하만을 통해 독일 ‘ZF 프리드리히스하펜’의 첨단운전자보조시스템(ADAS) 사업을 인수한다. 2017년 하만을 인수한 지 8년 만의 자동차 전장 사업 M&A로, 미래 먹거리로 부상한 글로벌 전장 사업 역량을 강화하겠다는 의지로 풀이된다.
삼성전자는 하만을 통해 ZF의 ADAS 사업을 15억 유로(약 2조6000억원)에 인수한다고 23일 밝혔다(사진). 앞서 지난 5월 독일 공조업체 플랙트그룹 지분 100%를 15억 유로에 인수하는 계약을 체결한 바 있다.
ZF는 1915년 설립된 글로벌 종합 전장 업체로 ADAS, 변속기, 전기차 구동 부품 등 폭넓은 사업 영역을 보유하고 있다. 하만이 인수하는 ADAS 부문은 글로벌 ADAS 스마트 카메라 업계 1위로, 주요 자동차 제조사들에 ADAS 제품을 공급하며 시장을 주도하고 있다.
하만은 이번 인수로 차량용 전방 카메라와 ADAS 컨트롤러 등 고성장 중인 ADAS 시장에 본격 진출한다. 하만의 주력 제품인 디지털 콕핏(운전석)에 ADAS를 중앙집중형 컨트롤러 구조로 통합해 소프트웨어 중심 차량 (SDV) 시장을 선도해 나갈 수 있는 기반을 구축했다. ADAS와 중앙집중형 컨트롤러 시장은 안전성, 편의성 등을 기반으로 2035년까지 연평균 12% 성장할 것으로 전망된다.
삼성전자는 올해 냉난방 공조(플랙트그룹), 오디오(미국 마시모 오디오 사업), 디지털 헬스(미국 젤스) 분야 사업을 인수하는 등 연이어 대규모 M&A를 성사시키며 미래 성장 동력 확보를 위한 투자에 적극 나서는 중이다. 모바일, TV, 가전 리더십과 하만의 전장 기술력을 결합해 스마트폰, 스마트홈, 스마트카까지 하나의 생태계로 잇는 AI 기반 초연결 모빌리티 경험을 제공한다는 구상이다. 취임 4년째에 접어든 이재용 회장의 ‘뉴삼성’ 플랜에서도 대형 M&A가 한 축을 맡을 것이란 관측이 많다.
하만은 삼성전자에 인수된 2017년 매출 7조1000억원에서 지난해 14조3000억원으로 뛰었고, 영업이익도 10% 수준으로 안정적 성장을 이어가고 있다. 뱅앤올룹슨(B&O)과 JBL, 하만카돈, 마크레빈슨 등 자체 브랜드의 노하우를 적극 활용해 프리미엄 카오디오 부문에서 업계 1위를 지키고 있다.
삼성전자는 하만협력팀을 통해 대규모 M&A뿐 아니라, 양측의 각종 기술 시너지로 2030년 매출 200억 달러 이상의 글로벌 전장 및 오디오 1등 업체로 자리매김한다는 계획이다.
심희정 기자
