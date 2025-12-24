대학가 “AI 커닝 대책 뾰족수 없다”… 대면시험 회귀 ‘땜질 처방’
인공지능(AI) 기술 확산을 교육 시스템이 따라잡지 못하면서 대학가에 극심한 혼란이 빚어지고 있다. 대학들은 집단 부정행위 사건에 서둘러 대응책을 마련 중이지만 비대면 시험을 대면 시험으로 바꾸는 것 외엔 뾰족한 수를 찾지 못하고 있다.
23일 국민일보 취재를 종합하면 서울 일부 대학들은 최근 연이어 집단 부정행위 논란이 일자 대면 시험을 우선하는 쪽으로 방향 전환을 한 것으로 파악됐다. 서울대는 오프라인 시험을 원칙으로 하고, 온라인 시험을 치르면 오픈북으로 시험을 치를 수 있도록 문제를 내거나 과제형 시험을 내는 등 대안을 논의하고 있다. 고려대는 전면 대면 시험을 원칙으로 세웠다. 연세대도 기말고사를 앞두고 대면 평가를 확대하고 부정행위 방지를 위한 시험 수칙을 대폭 보강했다.
한국교육대학협의회에 따르면 지난해 6월 기준 전국 대학 131곳 중 71.1%는 AI 관련 가이드라인이 없다. 일부 대학은 AI 가이드라인을 개발하긴 했으나 선언적 문구 외엔 평가 공정성을 담보할 실질적인 대안은 제시하지 못한 상태다.
평가 책임을 떠맡게 된 교수들은 AI 판독기 등에 의존하고 있지만 부작용도 있다. GPT킬러 등 주요 부정행위 방지 프로그램은 문장 길이의 규칙성, 동어 반복 여부 등을 판독 기준으로 삼는다. 이 때문에 형식이 일정한 대학 과제물이나 보고서 평가에서는 사람이 쓴 결과물에서도 AI가 작성했다는 오해를 받기 쉽다는 것이다. 연세대 재학생 A씨는 “담당 교수가 공들여 만든 보고서를 AI 표절이라며 0점을 준다고 했다”며 “AI의 도움을 받지 않아 억울했지만 결국 점수를 대폭 깎는 안을 받아들일 수밖에 없었다”고 토로했다.
대면 시험 방침이 학내 반발로 번질 가능성도 있다. 고려대에는 최근 ‘명문사학 고령사회연구원 교수진의 총체적 무능을 고발한다’는 제목의 대자보가 게시됐다. 온라인 비대면 강의 교수진이 GPT킬러 5% 미만을 충족한 과제 제출을 요구하면서 교수와 학생 간 갈등 조짐을 보인 것이다. 고려대가 모든 교수에게 대면 시험 원칙 방침을 통보하자 AI 활용에 익숙한 일부 교수들이 “학교의 일방적인 결정”이라고 반발하기도 했다.
한 사립대 관계자는 “AI 활용은 거스를 수 없는 흐름”이라며 “대면 시험이 일시적으로 불가피할 수 있지만 결국 구체화한 가이드라인에 따라 AI를 투명하게 사용하도록 할 필요가 있다”고 말했다.
