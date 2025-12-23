통일교 특검 추천권 눈치싸움… 혁신당도 “민주·국힘은 배제”
국힘·개혁신당 제3자 추천법 발의
혁신당 협조 필요한 민주당은 난감
통일교의 정치권 로비 의혹을 수사할 특검 추천권을 둘러싼 여야의 셈법이 복잡해졌다. 더불어민주당을 제외한 정당들이 ‘민주당 추천 배제’를 강조하면서 민주당이 난감한 입장이 됐다. 민주당은 신속한 특검 도입을 약속했지만 후보 추천권을 둘러싼 야당의 견제를 넘어야 하는 형국이다.
국민의힘과 개혁신당은 23일 통일교 특검법을 공동 발의했다. 법원행정처장(대법관)이 특검 후보 2명을 추천하면 대통령이 1명을 임명케 하는 ‘제3자 추천’ 방식이다. 통일교의 정치인 대상 금품·불법 정치자금 제공 및 수수 의혹 등 4가지 사안을 수사 대상으로 규정했다.
천하람 개혁신당 원내대표는 라디오에 나와 “국민의힘도 의혹이 있는데 어떻게 특검 후보를 추천하느냐”면서 “민주당이 통일교 특검을 추천하겠다고 하면 통일교 특검 판을 깨자는 얘기”라고 강조했다. 관련 의혹이 제기된 거대 양당 모두 특검 후보 추천에서 배제돼야 한다는 취지다.
조국혁신당도 거대 양당의 추천을 배제하는 내용의 자체 특검법안을 발의했다. 혁신당 안은 통일교 의혹과 관계 없는 비교섭단체 정당 중 의석수가 가장 많은 단체가 특검 후보자를 추천하도록 설계했다. 혁신당이 직접 추천권을 행사하겠다는 취지다. 서왕진 혁신당 원내대표는 “피의자가 속하지 않은 정당에서 특검을 추천하는 것이 바람직하다”며 “우리가 단독으로 추천하는 게 가장 객관적, 중립적”이라고 강조했다.
혁신당까지 민주당 추천권 배제를 촉구하면서 민주당의 상황은 복잡해졌다. 야당의 필리버스터를 강제로 종료시키기 위해 혁신당의 협조가 필수적이기 때문이다. 민주당은 신속한 특검 도입 방침을 재차 강조했지만, 아직 특검 후보 추천 방식에 대한 입장을 구체적으로 밝히진 않았다. 김병기 원내대표는 이날 회의에서 “특검법을 최대한 빨리 준비하고 처리하겠다”고만 말했다. 민주당도 조만간 자체 특검법안을 발의할 예정이다. 여야는 앞서 각각 특검법을 발의한 뒤 본격적인 협상을 이어가기로 했다.
여당이 처리를 예고한 2차 특검법을 두고는 여권 내에서도 우려의 목소리가 나온다. 김영진 민주당 의원은 라디오에 출연해 “특검의 일상화나 특검 만능주의로 가는 것은 적절하지 않다”며 “2차 종합 특검을 하더라도 (수사 범위를) 좁혀서 정확히 해야 한다”고 말했다. 조국 혁신당 대표도 페이스북에서 2차 특검에 대해 “활동 기간과 규모는 1차보다 축소할 필요가 있다”고 지적했다.
김판 이형민 기자 pan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사