달러 빼돌리고 제품 양 줄여 이익… 기업 31곳 전격 세무조사

국내서 달러 빌려 미 골프장 매입

환율·물가 부채질하고 1조 탈루

국세청 ‘시장 교란’ 기업 정조준



국내 기업 A사는 지분 100%를 보유한 해외 법인에 지급보증용역을 무상으로 제공하며 이를 근거로 국내 은행에서 500만 달러(약 70억원)를 빌렸다. 실제 이 돈은 수백억원의 미국 하와이 골프장 등 고가의 자산을 사들이는 데 쓰였다. 해외 법인은 페이퍼컴퍼니였고, 회사 관리도 A사 임원이 하는 ‘바지 회사’였다.



동유럽 국적의 한국계 B씨는 수출대금 관리 명목으로 개설한 대외계정(외화예금예정)으로 소득을 축소 신고했다. 이를 감추기 위해 자신이 운영하는 다른 법인에 수십억원을 빌려주기도 했다. 비거주자·외국인 거주자 등만 개설 가능한 대외계정은 송금 내역이 ‘국외 간 거래’로 처리된다. 외환 감시망을 벗어날 수 있는 점을 악용한 것이다.



국세청은 이런 수법으로 법인 자금을 편법 유출하거나 대외계정으로 외환을 부당하게 빼돌린 기업 등에 대한 세무조사에 전격 착수했다고 23일 밝혔다. 원자재·물가 상승 등을 이유로 슈링크플레이션(가격은 유지하되 양을 줄이는 행위)을 하면서 부당이익을 챙긴 프랜차이즈(9개사)와 할당관세 혜택을 악용한 기업(4개사) 등 모두 31개사가 조사 대상이다. 전체 탈루 혐의액은 1조원으로 추산된다. 안덕수 국세청 조사국장은 “시장 불안정성을 키우며 정상적 경제활동 범위를 넘어 부당하게 이득을 취한 시장 교란 행위 탈세자를 철저히 검증하겠다”고 말했다.



국세청은 먼저 해외 페이퍼컴퍼니와 대외계정을 동원해 외화를 유출한 ‘외환 부당유출 기업’(11개사)에 칼을 빼 들었다. 전자제품 제조업체인 상장기업 C사는 해외 현지법인에서 매출액의 일정 비율만큼 기술사용료를 받기로 했지만 실제로는 이를 크게 낮춰 1500억원 상당의 외화를 해외에 그대로 뒀다. C사 사주일가는 미리 기업공개(IPO) 내부 정보를 입수해 주식을 대량으로 사들여 수십억원의 시세차익을 얻고도 증여세 신고를 하지 않았다. 국세청은 “외화자금을 국내에 들여오지 않고 내부 정보를 이용해 주식 차익을 얻은 행위를 철저히 조사할 것”이라고 했다.



최근 슈링크플레이션으로 비판을 받았던 떡볶이 프랜차이즈 D사는 사주 일가의 법인이 부담해야 할 약 40억원의 광고선전비를 떠안는 방식으로 부당 지원한 혐의를 받고 있다. 정부가 지원하는 할당 관세(저관세 또는 무관세)로 저렴하게 육류를 수입한 E사는 이를 사주 일가의 특수관계법인에 시세보다 싸게 공급해 이익을 부당하게 나눈 혐의가 적용됐다. 사주 자녀는 고액의 배당금을 받아 건물 등을 사들인 것으로 조사됐다. 시장 지배력을 남용해 가격을 담합한 가구업체 F사 등 7개사도 중점 조사 대상에 올랐다.



세종=양민철 기자 listen@kmib.co.kr



