‘에어포트 인생’ 천경자, 슬픔을 건너 자유로
‘내 슬픈 전설의 101페이지’
서울미술관서 최대 규모 회고전
49세에 떠난 세계 여행 전환점 돼
아프리카 초원 위를 유유자적하는 코끼리와 사자. 이국적 풍경에 취해 놓치기 쉽지만 자세히 들여다보면 코끼리 등 위에 나신의 여인이 얼굴을 묻고 있다. 흘러내린 머리카락에 얼굴이 가려져 표정을 알 수 없지만 대자연 속에서 위로를 얻는 듯한 모습이 흐느끼는 등으로 전해진다.
고독과 자유를 껴안았던 화가 천경자(1924∼2015)의 작고 10주기 특별전 ‘내 슬픈 전설의 101페이지’가 서울 종로구 자하문로 서울미술관에서 인기리에 열리고 있다. 2006년 갤러리현대 전시 이후 최대 규모로 마련된 전시는 천경자의 대표 연작 ‘내 슬픈 전설의 49페이지’로 시작한다. 그는 인생을 한 권의 책에 비유하며 삶의 전환점이 됐던 49세 무렵의 사건을 그림으로 기록했다.
전남 고흥의 부잣집 맏딸로 태어난 천경자는 일제강점기 동경여자미술전문학교에 유학을 다녀온 신여성이었지만, 인생은 쓰디썼다. 두 차례 결혼은 모두 실패로 끝났다. 자녀 둘을 낳은 첫 남편은 한국전쟁 중 행방불명이 됐고, 두 번째 남편은 뒤늦게 유부남이라는 사실이 드러났다. 그와의 사이에서도 아이 둘이 태어났다. 네 명의 자녀를 홀로 키우며 31세가 되던 1955년 홍익대 강사로 임용됐다. 본처가 있는 광주를 떠나 서울로 왔지만 남편과 함께하는 삶은 끝내 실현되지 않았다.
1968년, 천경자는 위기감에서 벗어나기 위해 모든 것을 내려놓고 세계 여행을 감행했다. 1960년대 당시 세계 일주 여행가는 국내에서 김찬삼이 거의 유일할 시절이었다. 8개월간 7개국을 돌며 스케치 여행을 마치고 돌아온 그는 이전의 천경자가 아니었다. 20년 넘게 지속된 두 번째 결혼 생활을 정리했고, 대학 교수직도 미련 없이 던졌다.
그 이후 두 번째 세계 여행의 결과로 탄생한 작품이 ‘내 슬픈 전설의 49페이지’(1974)다. 국전에도 출품됐던 작품은 조선일보 편집국장 출신 김용원씨를 거쳐, 현재는 서울미술관 창립자 안병광 회장의 품에 안겼다.
천경자를 상징하는 미인도, 즉 머리에 꽃을 얹은 여인 초상화 ‘길례 언니’가 탄생한 것도 첫 세계 여행에서 돌아온 이후다. 꽃·나비·뱀 같은 상징적 이미지를 얹은 여인의 초상화는 1970년대에는 여전히 뭔가를 갈망하는 듯 외로운 눈망울을 하고 있지만, 1980년대에 이르면 스스로 완전체가 된 고독하고 우주적인 여인의 이미지로 승화된다.
1991년 위작 시비로 큰 충격을 받은 그는 붓을 내려놓았고, 1998년 미국으로 떠나 현지에서 생을 마쳤다. 세상을 떠난 지 10년, 살아있다면 올해로 101세다. 전시 제목에 ‘101페이지’가 담긴 이유다. 이번 전시에는 서울미술관 소장품뿐 아니라 여러 개인과 기관에서 작품을 대여했다. 전성기 작품은 물론 화업 초기인 1940년대 실험적 작품, 1960년대 행복한 가정생활을 꿈꾸며 그린 환상적 분위기의 그림, 1970년대 종군화가로 참여한 베트남 전쟁 기록화, 1970∼80년대 세계 여행 스케치 그림까지 총 망라해 생애 전체의 작품 세계 변천사를 조망할 수 있다.
새삼 눈길을 느끼는 것은 인생 후반부의 전기가 돼 준 세계 여행 스케치들이다. 25년간 10차례 세계를 누빈 그는 이렇게 여행의 의미를 정의했다.
“돌아보면 저의 후반기는 ‘에어포트’ 인생이 아니었나 생각해요. 현장은 늘 살아 움직였고, 그 현장감이라는 순간의 아우라가 저를 미지의 세계로 이끌었어요.” 내년 1월 26일까지.
손영옥 미술전문기자 yosohn@kmib.co.kr
