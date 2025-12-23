美 FDA, 비만 치료제 ‘알약 위고비’ 첫 승인
노보노디스크 내년 1월부터 공급
‘꿈의 비만 치료제’로 불리는 ‘위고비’가 미국에서 알약으로도 판매된다.
로이터통신에 따르면 미 식품의약국(FDA)은 22일(현지시간) 위고비를 생산하는 덴마크 제약사 노보노디스크의 체중 감량용 경구약 판매를 승인했다. 이 약은 25㎎ 용량의 세마글루타이드로, 주사형 비만 치료제인 위고비 및 당뇨병 치료제 ‘오젬픽’에 사용되는 것과 성분이 동일하다.
미국 보건정책 연구기관 KFF가 지난달 공개한 여론조사에서 응답자의 12%는 세마글루타이드와 같은 GLP-1 계열 약물을 복용하는 것으로 집계됐다. 노보노디스크의 64주 후기 임상시험 결과 매일 한 차례씩 25㎎의 경구 세마글루타이드를 복용한 참가자는 평균적으로 체중의 16.6%를 감량한 것으로 나타났다.
주사형 위고비 매출 둔화로 실적 침체를 겪어온 노보노디스크는 체중 감량용 경구약의 FDA 승인을 얻으면서 재도약의 발판을 마련하게 됐다. 최근 노보노디스크는 ‘마운자로’를 생산하는 미국 제약사 일라이릴리에 비만 치료제 시장 점유율을 빼앗겼다는 평가를 받아왔다.
전문가들은 경구용 비만 치료제가 새로운 소비자들을 끌어들여 시장을 확대할 것으로 보고 있다. 2030년에는 GLP-1 계열 비만 치료제 전체 시장에서 경구약이 약 20%를 차지할 것이라는 전망도 나온다.
노보노디스크는 위고비 복용의 시작 용량인 1.5㎎짜리 경구약 제품을 내년 1월 초부터 공급할 예정이다. 경쟁사인 일라이릴리의 차세대 경구용 비만 치료제 ‘오르포글리프론’의 FDA 승인은 이르면 내년 3월 말에 이뤄질 것으로 보인다.
이가현 기자 hyun@kmib.co.kr
