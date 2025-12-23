환율 1,483.60… 속수무책

3.5원↑… 장중 1484.3원 치솟기도

원화 약세 심화에 주요국 환율 급등

파운드·유로 금융위기 이후 최고치

23일 서울 중구 우리은행 본점 딜링룸 현황판에 원/달러 환율이 표시돼있다. 연합뉴스

외환 당국의 개입에도 원·달러 환율이 장중 1484원을 돌파하는 등 천정부지로 치솟고 있다. 원화가치 급락으로 영국 파운드와 유로화 환율도 2009년 금융위기 이후 역대 최고치를 기록했다.



23일 서울 외환시장에서 달러 대비 원화가격은 전 거래일보다 3.50원 오른 1483.60원에 주간거래(오후 3시30분)를 마쳤다. 지난 4월 9일 연고점(1484.10원) 이후 가장 높은 수준이다. 장중에도 1484.30원까지 올라 지난 4월 9일 장중 최고가(1487.60원)에 근접했다. 전날 1480.1원에 이어 이틀째 1480원대 환율은 2009년 금융위기 이후 처음이다.



외환 당국이 잇따라 시장 안정을 위한 대책을 내놓고 있지만 환율을 진정시키기에 역부족이라는 평가가 나온다. 당국은 앞서 국민연금과 한국은행 간 외환스와프 연장, 환헤지 확대를 비롯해 외화 유동성 스트레스테스트 부담 경감 등 대책을 발표했다.



원화 약세 현상이 심화하면서 다른 주요국 통화 환율도 급등하고 있다. 원·파운드 환율은 이날 오후 4시15분 기준 전 거래일보다 8.55원 오른 2002.15원에 거래되면서 2009년 이후 16년 만에 2000원 선을 뚫었다. 원·유로 환율 역시 16년 만에 최고치인 1747원대를 기록했다.



장은현 기자 eh@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 외환 당국의 개입에도 원·달러 환율이 장중 1484원을 돌파하는 등 천정부지로 치솟고 있다. 원화가치 급락으로 영국 파운드와 유로화 환율도 2009년 금융위기 이후 역대 최고치를 기록했다.23일 서울 외환시장에서 달러 대비 원화가격은 전 거래일보다 3.50원 오른 1483.60원에 주간거래(오후 3시30분)를 마쳤다. 지난 4월 9일 연고점(1484.10원) 이후 가장 높은 수준이다. 장중에도 1484.30원까지 올라 지난 4월 9일 장중 최고가(1487.60원)에 근접했다. 전날 1480.1원에 이어 이틀째 1480원대 환율은 2009년 금융위기 이후 처음이다.외환 당국이 잇따라 시장 안정을 위한 대책을 내놓고 있지만 환율을 진정시키기에 역부족이라는 평가가 나온다. 당국은 앞서 국민연금과 한국은행 간 외환스와프 연장, 환헤지 확대를 비롯해 외화 유동성 스트레스테스트 부담 경감 등 대책을 발표했다.원화 약세 현상이 심화하면서 다른 주요국 통화 환율도 급등하고 있다. 원·파운드 환율은 이날 오후 4시15분 기준 전 거래일보다 8.55원 오른 2002.15원에 거래되면서 2009년 이후 16년 만에 2000원 선을 뚫었다. 원·유로 환율 역시 16년 만에 최고치인 1747원대를 기록했다.장은현 기자 eh@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지