30년 만에 바뀐 미래상… 부유한 나라보다 민주주의 성숙 희망

2025년 한국인의 의식·가치관 조사



최우선 해결 과제 ‘빈부격차’ 최다

55.2%“생성형 AI 활용하고 있다”

게티이미지뱅크

올해 국민들은 희망하는 한국의 미래상으로 ‘민주주의가 성숙한 나라’를 첫 번째로 꼽았다. 1996년 첫 조사 이후 줄곧 1위를 지켜왔던 ‘경제적으로 부유한 나라’를 약 30년 만에 처음으로 앞질렀다.





문화체육관광부가 23일 발표한 ‘2025년 한국인의 의식·가치관 조사’에 따르면 국민이 가장 희망하는 미래 우리나라 모습으로 ‘민주주의가 성숙한 나라’라는 응답이 31.9%로 가장 높았다. 직전 조사였던 2022년(23.9%)보다 8.0% 포인트 상승한 수치다. 반면 ‘경제적으로 부유한 나라’는 28.2%로 2위로 내려왔고, ‘사회복지가 완비된 나라’는 16.9%로 뒤를 이었다. 지난해 12·3 비상계엄에 따른 민주주의 위기를 경험하면서 국민들이 성숙한 민주주의의 중요성을 절감했기 때문으로 풀이된다.



집단 간 갈등에 대한 인식 조사에서는 국민 82.7%가 ‘진보와 보수’ 갈등이 가장 심각하다고 응답했다. 이어 ‘기업가와 근로자’(76.3%), ‘부유층과 서민층’(74.0%), ‘수도권과 지방’(69.0%), ‘기성세대와 젊은 세대’(67.8%), ‘남성과 여성’(61.1%) 순으로 나타났다.



가정의 경제 수준을 묻는 말에는 43.7%가 ‘중산층’이라고 응답했다. ‘중산층보다 높다’는 응답도 16.8%였다. 응답자의 60.5%가 ‘중산층 이상’이라고 인식한 것으로 직전 조사보다 18.1% 포인트 증가했다. 하지만 2022년 대비 우리 국민이 느끼는 전반적인 ‘행복도’와 ‘삶의 만족도’는 모두 하락했다. 행복도는 2022년 65.0%에서 51.9%로, 삶의 만족도는 63.1%에서 52.9%로 각각 떨어졌다.



우리 사회가 해결해야 할 최우선 과제로는 ‘빈부격차’가 23.2%로 가장 많이 지적됐다. 이어 일자리 문제(22.9%), 부동산·주택 문제(13.2%) 순이었다. 2022년 조사에서는 ‘일자리 문제’가 29.0%로 1위였으나 이번 조사에서는 빈부격차가 가장 시급한 과제로 인식되며 순위가 뒤집혔다.



생성형 인공지능(AI) 활용과 관련해서는 국민 55.2%가 생성형 AI를 활용하고 있다고 답했다. 이들은 하루 평균 3.3회 이용하며, 주로 ‘개인비서 역할’(50.5%)이나 ‘텍스트 생성’(35.5%) 용도로 활용하는 것으로 조사됐다.





정년연장에 대한 인식 조사에서는 국민 10명 중 7명 이상이 긍정적으로 답변했다. 50.9%는 ‘정년퇴직 시기를 현재보다 연장해야 한다’고 응답했고, 23.1%는 ‘정년퇴직 제도를 폐지해야 한다’고 답했다. 반면 ‘정년퇴직 시기를 그대로 유지해야 한다’는 의견은 15.7%에 그쳤다.



한국인의 의식·가치관 조사는 1996년 시작돼 2013년부터 3년마다 실시하고 있다. 문체부는 “이 조사는 정부 정책 수립의 중요한 참고 자료”라며 “2026년부터는 매년 조사해 데이터에 기반한 정책 추진을 지원할 계획”이라고 밝혔다.



맹경환 선임기자 khmaeng@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 올해 국민들은 희망하는 한국의 미래상으로 ‘민주주의가 성숙한 나라’를 첫 번째로 꼽았다. 1996년 첫 조사 이후 줄곧 1위를 지켜왔던 ‘경제적으로 부유한 나라’를 약 30년 만에 처음으로 앞질렀다.문화체육관광부가 23일 발표한 ‘2025년 한국인의 의식·가치관 조사’에 따르면 국민이 가장 희망하는 미래 우리나라 모습으로 ‘민주주의가 성숙한 나라’라는 응답이 31.9%로 가장 높았다. 직전 조사였던 2022년(23.9%)보다 8.0% 포인트 상승한 수치다. 반면 ‘경제적으로 부유한 나라’는 28.2%로 2위로 내려왔고, ‘사회복지가 완비된 나라’는 16.9%로 뒤를 이었다. 지난해 12·3 비상계엄에 따른 민주주의 위기를 경험하면서 국민들이 성숙한 민주주의의 중요성을 절감했기 때문으로 풀이된다.집단 간 갈등에 대한 인식 조사에서는 국민 82.7%가 ‘진보와 보수’ 갈등이 가장 심각하다고 응답했다. 이어 ‘기업가와 근로자’(76.3%), ‘부유층과 서민층’(74.0%), ‘수도권과 지방’(69.0%), ‘기성세대와 젊은 세대’(67.8%), ‘남성과 여성’(61.1%) 순으로 나타났다.가정의 경제 수준을 묻는 말에는 43.7%가 ‘중산층’이라고 응답했다. ‘중산층보다 높다’는 응답도 16.8%였다. 응답자의 60.5%가 ‘중산층 이상’이라고 인식한 것으로 직전 조사보다 18.1% 포인트 증가했다. 하지만 2022년 대비 우리 국민이 느끼는 전반적인 ‘행복도’와 ‘삶의 만족도’는 모두 하락했다. 행복도는 2022년 65.0%에서 51.9%로, 삶의 만족도는 63.1%에서 52.9%로 각각 떨어졌다.우리 사회가 해결해야 할 최우선 과제로는 ‘빈부격차’가 23.2%로 가장 많이 지적됐다. 이어 일자리 문제(22.9%), 부동산·주택 문제(13.2%) 순이었다. 2022년 조사에서는 ‘일자리 문제’가 29.0%로 1위였으나 이번 조사에서는 빈부격차가 가장 시급한 과제로 인식되며 순위가 뒤집혔다.생성형 인공지능(AI) 활용과 관련해서는 국민 55.2%가 생성형 AI를 활용하고 있다고 답했다. 이들은 하루 평균 3.3회 이용하며, 주로 ‘개인비서 역할’(50.5%)이나 ‘텍스트 생성’(35.5%) 용도로 활용하는 것으로 조사됐다.정년연장에 대한 인식 조사에서는 국민 10명 중 7명 이상이 긍정적으로 답변했다. 50.9%는 ‘정년퇴직 시기를 현재보다 연장해야 한다’고 응답했고, 23.1%는 ‘정년퇴직 제도를 폐지해야 한다’고 답했다. 반면 ‘정년퇴직 시기를 그대로 유지해야 한다’는 의견은 15.7%에 그쳤다.한국인의 의식·가치관 조사는 1996년 시작돼 2013년부터 3년마다 실시하고 있다. 문체부는 “이 조사는 정부 정책 수립의 중요한 참고 자료”라며 “2026년부터는 매년 조사해 데이터에 기반한 정책 추진을 지원할 계획”이라고 밝혔다.맹경환 선임기자 khmaeng@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지