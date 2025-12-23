“디딤돌소득 3년… 탈수급·근로소득 올랐다”
서울 국제 디딤돌소득 포럼 발표
오세훈 “기본소득은 무차별 복지”
오세훈표 소득보장 정책 실험인 ‘디딤돌소득’을 받은 가구들의 탈수급률이 3년 누적 9.7%에 달하는 것으로 집계됐다. 또한 같은 기간 수급가구 3가구 중 1가구는 근로소득 증가를 경험한 것으로 나타났다.
서울시는 23일 동대문디자인플라자 아트홀에서 개최된 ‘2024 서울 국제 디딤돌소득 포럼’에서 이 같은 내용의 디딤돌소득 3년 종합성과를 발표했다.
디딤돌소득은 기준중위소득 85% 이하 가구를 대상으로 기준중위소득 대비 부족한 가계소득 일정분을 채워주는 서울시의 소득 보장실험이다. 2022년 시범 도입돼 올해 6월 사업이 마무리됐다.
성과 분석 결과 디딤돌소득 수급가구들의 탈수급률, 근로소득 모두 해마다 증가한 것으로 나타났다. 이들의 월평균 가구소득은 비수급가구보다 약 25만원 높았다.
서울시에 따르면 3년차 수급가구(1527가구)의 탈수급률은 2년차보다 1.1% 포인트 높은 9.7%(148가구)로 나타났다. 10가구 중 1가구는 디딤돌소득 기준인 기준중위소득 85% 이하를 벗어났다는 뜻이다.
수급 가구 가운데 근로소득이 증가한 가구 비율도 2.8% 포인트 상승했다. 누적 비율은 33.9%로 1527가구 중 517가구가 근로소득 증가 경험을 맛봤다. 서울시는 특히 소득이 기준 중위값의 30% 이하인 저소득 가구의 소득과 탈수급률이 꾸준히 개선됐다고 강조했다.
다만 수급 가구주의 평균 노동 공급은 10.4% 포인트 감소한 것으로 나타났다. 이에 대해 서울시는 교육·돌봄·건강관리 등 생산성 향상을 위한 활동에 시간을 더 투입한 결과라고 분석했다.
이날 포럼에 기조연설 강연자로 나선 지난해 노벨경제학상 수상자 제임스 로빈슨 미국 시카고대 교수는 디딤돌소득에 대해 “현대 사회의 새로운 사회계약을 모색하는 과정에서 중요한 연결고리가 될 수 있다”고 평가했다.
오세훈 서울시장 역시 “모든 국민에게 같은 액수를 나누어 주는 기본소득은 정책의 우선순위를 포기한 ‘무차별적 복지’에 불과하다”며 “지금 우리에게 필요한 것은 ‘의존을 키우는 복지’가 아니라, 다시 도전할 수 있도록 ‘역량을 키우는 복지’, 바로 디딤돌소득”이라고 말했다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사