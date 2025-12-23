신안 해상 좌초 퀸제누비아2호 선장 등 3명 구속기소
중과실치상 및 선원법 위반 혐의
“공공의 중대위험 초래 안전사고”
전남 신안 해상에서 여객선이 좌초돼 다수의 부상자가 발생한 사고와 관련해 선장과 항해 책임자들이 구속기소됐다.
광주지검 목포지청은 23일 전남 신안군 해상에서 좌초 사고를 낸 퀸제누비아2호 선장 A씨(65)를 중과실치상 및 선원법 위반 혐의로 구속기소했다고 밝혔다. 운항 책임자인 일등항해사 B씨(39)와 인도네시아 국적 조타수 C씨(39)도 중과실치상 혐의로 구속기소했다.
A씨는 직접 조종해야 하는 위험 수역에서 조타를 지휘하지 않고 선장실에 머물며 항해 장비조차 제대로 주시하지 않은 혐의를 받는다.
일등항해사 B씨는 항해 중 휴대전화를 보다 항로 변경 시점을 놓쳤고, 조타수 C씨는 자동조타 상태에서 전방을 제대로 확인하지 않아 여객선이 무인도에 충돌 직전까지 인지하지 못해 사고를 유발 시킨 혐의를 받는다.
검찰 관계자는 “해경과 협력해 사고 원인을 철저히 규명했다”며 “공공의 중대한 위험을 초래한 안전사고에 대해 책임자들이 합당한 처벌을 받도록 공소 유지에 만전을 기하겠다”고 말했다.
앞서 제주에서 출항해 목포로 향하던 퀸제누비아2호는 지난달 19일 오후 8시16분쯤 신안군 장산도 인근 무인도인 ‘족도’에 좌초됐다. 사고 당시 선체는 뱃머리가 15도 이상 기울어진 상태였다.
이 사고로 승객 246명과 승무원 21명 등 모두 267명 가운데 임산부를 포함한 70여명이 크고 작은 부상을 입어 병원으로 이송돼 치료를 받았다.
목포=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사