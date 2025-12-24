제주도 서귀포 연안에서 세계 첫 신종 ‘쏙류’ 발견
국립생물자원관은 지난 8월 제주 서귀포 문섬 연안의 수심 40m 모래 경사면에서 굴을 파고 서식하는 신종 쏙류(사진)를 확인했다고 23일 밝혔다. 이 쏙류는 형태뿐 아니라 유전적 특성이 다른 종들과는 뚜렷하게 달라 신종으로 확인됐다. 국립생물자원관은 현장에서 관찰된 굴의 분포를 근거로 해당 지역에 수천 개체 이상의 신종이 서식하는 것으로 추정했다.
같은 지역에서 지난 4월에는 게붙이류 미기록종의 서식이 확인됐다. 이 미기록종은 해외 서식이 확인된 적 있으나 국내에서는 발견되지 않았던 생물 종이다. 이번에 발견된 미기록 게붙이류는 일본을 포함해 동남아시아의 열대·아열대 연안에 널리 분포한다. 미기록 게붙이류는 일반적으로 바다조름류와 공생하며 플랑크톤과 유기물을 여과해 먹는다.
세종=황민혁 기자
