장동혁, 24시간 나홀로 ‘필버’… 제1 야당대표 최초·최장 기록

李에 ‘내란재판부법 거부권’ 건의

당내에선 “우리가 장동혁” 고무

장동혁 국민의힘 대표가 23일 국회에서 22시간째 무제한 토론(필리버스터)을 이어가는 가운데 자리에 앉아 있던 정성호 법무부 장관이 고개를 숙이고 있다. 최현규 기자

장동혁 국민의힘 대표가 22일 내란전담재판부 설치법에 대한 무제한 토론(필리버스터)에 나서서 홀로 24시간을 버텨냈다. 제1야당 대표가 필리버스터에 나선 것은 헌정사상 처음으로, 장 대표는 최초·최장 필리버스터 기록을 동시에 세우게 됐다. 당내에서는 “우리가 장동혁”이라는 고무된 반응도 나왔다.



판사 출신인 장 대표는 첫 주자로 단상에 오르기 전 주변에 “한번 해보겠다” “최대한 버텨보겠다”며 각오를 다졌다고 한다. 당 지도부는 수일 전부터 ‘24시간 필리버스터’ 방안을 검토한 것으로 알려졌다. 필리버스터 종료 표결까지 보장된 24시간을 전부 사용하면서 법안의 위헌성에 대한 국민적 관심을 최대한 끌어올리겠다는 구상이다. 최근 잇달아 불거진 당 내홍을 잠재우고 의원들에게 단일대오를 주문하는 의도도 깔려 있었다.



장 대표는 23일 국회 본회의장에서 필리버스터를 마친 후 “내란전담재판부 설치가 위헌이라는 것은 토론이 불필요하다”며 “민주당 의원조차 그 위헌성에 대해서는 인정할 것”이라고 말했다. 이어 “그럼에도 이 법을 밀어붙이는 이유는 민주당 입맛에 맞는 특별재판부를 만들어 원하는 시기에 원하는 판결을 얻으려는 의도”라며 “이재명 대통령에게 재의요구권(거부권) 행사를 강력하게 건의드린다”고 밝혔다.



김병주 더불어민주당 의원이 23일 국회에서 휴대전화로 자신의 사진이 실린 ‘항의하는 김병주 의원’ 제목의 기사를 보고 있다. 최현규 기자

장 대표는 토론 내내 해당 법안의 위헌성을 집중 부각했다. 그는 “이름을 무엇이라고 부르든 반헌법적인 특별재판부”라며 “민주주의, 법치주의 국가에서는 있을 수도 없고 감히 상상조차 할 수 없는 일”이라고 비판했다. 국민을 향해선 “이 법을 영원히 기억해주시고, 어떤 의원이 찬성표를 던졌는지 영원히 기억해줬으면 좋겠다”고 말했다. 장 대표는 같은 당 박수민 의원이 세운 최장 필리버스터 기록(17시간12분)을 경신했다. 과반 의석을 가진 더불어민주당에 밀려 법안 통과를 막진 못했지만 고군분투했다는 평가가 나온다.



장 대표가 발언을 마치자 국민의힘 의석에선 기립박수가 이어졌다. 단상에서 본회의장 출구까지 줄지어 선 의원들은 걸어 나오는 장 대표를 에워싸고 등을 두드리며 격려했다. 강명구 의원은 “장동혁 대표는 혼자가 아니다. 내가 장동혁이고, 우리가 장동혁”이라고 응원했다. 친한(친한동훈)계 우재준 최고위원도 “최장시간뿐 아니라 내용 또한 사법부에 대한 애정과 우려가 충분히 전달되는 명연설”이라며 “역사적인 정치인들의 단식투쟁에 비견될 만큼 결기와 책임감이 느껴졌다”고 평가했다.



