화성에 예술 ‘단비’… 화성예술의전당 내년 개관 앞두고 프리 콘서트
‘금난새&성남시향’ 초청 공연 무대
개관 전 무대 시스템 종합 점검도
문화 소외지역으로 꼽혀온 경기도 화성에 예술의 단비가 내린다.
화성예술의전당(사진)은 내년 1월 15일 개관을 앞두고 공연장 시스템과 운영 전반을 사전 점검하기 위해 오는 27일 오후 4시 30분, 대극장 동탄아트홀에서 ‘금난새&성남시립교향악단’ 초청 공연을 연다고 22일 밝혔다.
이번 공연에는 음악에 대한 창의적 해석과 재치 있는 해설로 관객과 소통해 온 금난새 지휘자와 혁신적인 프로그램으로 주목받아온 성남시립교향악단이 함께한다. 존 윌리엄스의 영화 스타워즈 모음곡, 비발디의 ‘사계’ 중 ‘겨울’, 푸치니의 오페라 ‘라보엠’ 중 주요 아리아에 이르기까지 영화 음악과 관현악 명곡, 오페라 아리아를 두루 선보이는 클래식 갈라 콘서트로 꾸며진다.
개관 전 무대·조명·음향 등 공연장 시스템을 종합 점검하는 자리이기도 해 본 공연에 앞서 30분간 공연장 진동 및 음향 측정도 이뤄진다.
정명근 화성시장은 “시민에게 선보일 새로운 공연 환경을 가장 먼저 점검해보는 뜻깊은 자리”라며 “지휘자 금난새와 성남시립교향악단의 수준 높은 음악적 역량을 통해 공연장의 예술적 가능성을 확인하고 내년 개관을 더욱 철저히 준비하겠다”고 전했다. 공연은 전석 1000원으로, 화성시민을 대상으로 진행된다.
손영옥 미술전문기자 yosohn@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사