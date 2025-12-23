시사 전체기사

내란재판부법 결국 국회 통과… 징벌적 손배 통신망법도 상정

2025-12-23
국힘 "슈퍼 입틀막법" 필리버스터

우원식 국회의장이 23일 국회 본회의에서 내란전담재판부 관련 안건을 통과시키고 있다. 최현규 기자

윤석열 전 대통령의 내란 혐의 등 사건을 전담할 내란전담재판부 설치법(내란·외환·반란 범죄 등의 형사절차에 관한 특례법안)이 결국 국회 본회의를 통과했다. 야당이 필리버스터(무제한 토론)로 맞섰지만 의석수 부족으로 표결을 막지 못했다.

국회는 23일 본회의를 열고 내란전담재판부 설치법을 찬성 175표로 통과시켰다. 반대와 기권은 각 2표였다. 더불어민주당 주도로 통과된 이 법안은 내란전담재판부를 서울중앙지법과 서울고등법원에 각각 2개 이상 설치하도록 하는 내용을 담고 있다. 재판부 구성은 대법원 사무분담위원회와 판사회의 의결을 거치도록 설계했다. 위헌 논란이 제기됐던 법원 외부 인사의 참여를 전면 배제했다. 현재 진행 중인 1심이 아닌 2심부터 적용된다.

장동혁 국민의힘 대표는 전날 법안 상정에 맞서 필리버스터를 시작해 24시간을 버텼지만 범여권이 표결로 토론을 강제 종료시켰다. 민주당은 정보통신망법 개정안도 본회의에 상정해 표결 수순에 돌입했다. ‘허위조작정보 근절법’으로 이름 붙인 이 법은 최대 5배까지 징벌적 손해배상제 도입을 골자로 한다. 국민의힘은 이 법안이 표현의 자유를 침해한다며 ‘슈퍼 입틀막법’이라고 규정하고 또다시 필리버스터에 돌입했다.

김판 기자

