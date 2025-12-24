삼성SDI·KGM, 차세대 전기차용 배터리팩 공동개발
삼성SDI와 KG모빌리티(KGM)는 서울 중구 KG타워에서 ‘차세대 전기차용 배터리팩 개발 및 사업화를 위한 업무협약(MOU·사진)’을 체결했다고 23일 밝혔다.
양사는 삼성SDI의 46파이(지름 46㎜) 원통형 배터리셀을 활용한 팩 기술을 공동 개발하고, 차세대 배터리팩 개발을 위한 기술·업무 교류도 진행하게 된다. 협업으로 개발되는 배터리팩은 향후 KGM이 생산할 차세대 전기차에 탑재될 예정이다. 삼성SDI의 46파이 원통형 배터리는 높은 에너지 밀도를 갖춰 전기차의 핵심 경쟁력인 긴 주행거리와 빠른 충전 속도를 동시에 구현할 수 있는 게 특징이다.
양사는 중장기적으로 글로벌 배터리 시장 전략 수립과 공동 연구개발 등 전략적 파트너십 관계도 구축하기로 했다.
