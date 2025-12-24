과잉 진료로 적자… 내년 실손보험료 평균 7.8% 오른다
5대 손보사 보험금 지급액 13%↑
정형외과 최다… 부당행위도 급증
내년 실손의료보험 보험료가 평균 8% 가까이 상승할 예정이다. 일부 비급여 항목의 과잉 진료 문제로 실손보험 누적 적자 폭이 큰 탓이다.
손해보험협회는 23일 내년 1~4세대 실손보험료의 전체 인상률 평균(보험료를 기준으로 가중평균을 낸 값)이 약 7.8%로 산출됐다고 밝혔다. 1세대는 3%대, 2세대는 5%대, 3세대는 16%대, 4세대는 20%대 상승한다. 다만 이 상승률이 모든 가입자에게 일률적으로 적용되는 것은 아니다. 상품의 갱신 주기나 종류, 가입자의 연령, 보험사별 손해율 상황에 따라 다를 수 있다. 구체적인 실손보험 보험료는 각 계약이 갱신되는 시기에 안내장을 보면 알 수 있다. 갱신 주기는 통상 1세대 3~5년, 2세대 1~3년, 3·4세대 1년이다.
손보업계는 요금 인상이 불가피하다는 입장이다. 실제로 각 보험사가 고객에게 받은 실손보험료 중 보험금으로 나간 비율인 손해율을 보면 지난 3분기 말 기준 1~4세대 평균 120% 안팎이다. 이 지표가 100%를 넘으면 보험사가 손해를 보는 것으로 알려져 있다.
올해 삼성·DB·현대·KB·메리츠 5대 손보사의 지난 1~9월 실손보험금 지급액은 8조4848억원으로 지난해 같은 기간보다 13.1% 많다. 가장 많이 지급된 진료과는 정형외과(1조8906억원)로 12.6% 증가했다. 도수 치료와 체외 충격파 치료 등 비급여 물리치료가 집중된 영향으로 풀이된다. 정형외과의 경우 지급액 중 비급여 비율이 70.4%로 평균치인 57.1%를 훌쩍 웃돈다.
최근에는 ‘위고비’나 ‘마운자로’ 등 주사형 비만 치료제를 실손보험 대상인 것처럼 꾸며 보험금을 청구하는 부당 행위가 급증하고 있다.
금융 당국은 손보업계의 실손보험 손해율 악화를 막기 위해 도수 치료 등 3개 의료 행위를 관리 급여 항목으로 지정, 건강보험 체계 안으로 편입시키는 방안을 추진하고 있다. 이 경우 국가 재정이 투입되는 만큼 누구나, 원할 때마다 받기 어려워져 실손보험 누수를 막을 수 있을 것으로 예상된다.
비급여 항목을 중증·비중증으로 구분해 보장을 차등화하고 비중증의 경우 자기 부담률을 50%까지 높이는 내용의 5세대 실손보험 상품도 출시될 예정이다.
