한국인 일상 속 행복 기준 1위는 돈 아닌 ‘가족’

맥도날드·갤럽, 대국민 인식 조사

가족·친구와 식사할 때도 행복 느껴

응답자 65%는 기부·봉사 활동 경험



한국인들이 행복의 기준으로 삼는 것은 ‘돈’이 아니라는 조사 결과가 나왔다. 가족, 함께 먹는 식사, 나눔의 경험을 행복의 기준으로 삼는 것으로 나타났다. 일상 속 관계와 교류가 행복을 구성하는 핵심 요소로 꼽히면서 소비자의 가치관에 걸맞은 기업 경영의 필요성이 제기됐다.



한국맥도날드는 한국갤럽과 함께 ‘행복에 대한 대국민 인식 조사’를 진행한 결과 응답자들이 ‘행복’이라는 단어를 떠올릴 때 가장 먼저 연상한 대상은 ‘가족’(26.2%)이었다고 23일 밝혔다. 행복을 느끼는 활동으로는 여행, 취미 활동, 식사 등이 주로 언급됐다. 함께할 때 가장 행복한 대상 역시 가족(58.1%)이 압도적으로 많았다. 연인·파트너(19.0%), 친구(12.2%)가 뒤를 이었다. 관계 중심의 경험이 일상 행복의 핵심 요소로 자리 잡고 있는 셈이다.





일상에서 행복을 느끼는 순간으로는 ‘가족이나 친구와 함께 수다를 떨 때’(27.6%), ‘맛있는 음식을 먹을 때’(15.5%), ‘충분한 휴식을 취할 때’(13.7%)가 꼽혔다. 식사는 끼니를 넘어 중요한 교류의 장으로 인식됐다. 외식 시 타인과 함께 식사하는 것을 선호한다는 응답이 72.4%에 달했다. 이 가운데 68.2%는 실제로 함께하는 식사가 행복감으로 이어진다고 답했다.





나눔에 대한 인식 역시 긍정적이었다. 응답자의 65.2%가 기부나 봉사 등 나눔 활동 경험이 있다고 밝혔다. 절반이 넘는 응답자(53.1%)는 나눔이 개인의 행복에 도움이 된다고 답했다. 기업의 사회공헌이 사회를 더 행복하게 만드는 데 도움이 된다는 응답은 71.2%, 사회공헌에 적극적인 기업의 제품이라면 가격이 다소 높더라도 구매하겠다는 응답도 절반(50.0%)에 달했다. 소비자의 구매 기준에 기업의 사회적 책임이 중요한 요소로 작용하고 있음을 보여주는 대목이다.



이번 조사는 한국맥도날드의 대표 사회공헌 캠페인 ‘행복의 버거’ 확대를 기념해 지난달 27일부터 지난 3일까지 전국 만 20~69세 성인 1034명을 대상으로 실시됐다. 한국맥도날드는 이러한 소비자 인식 변화에 맞춰 다양한 사회공헌 활동을 이어가고 있다. 자원봉사자, 소방관, 군인 등 지역사회 구성원에게 따뜻한 한 끼를 전달하는 ‘행복의 버거’ 캠페인이 대표적이다. 이 캠페인은 올해로 12년째 이어지고 있다. 한국맥도날드 관계자는 “앞으로도 고객의 일상 가까이에서 나눔과 관계의 가치를 실천하며 지역사회와 연결되는 사회공헌 활동을 지속해 나가겠다”고 말했다.



이다연 기자 ida@kmib.co.kr



한국인들이 행복의 기준으로 삼는 것은 '돈'이 아니라는 조사 결과가 나왔다. 가족, 함께 먹는 식사, 나눔의 경험을 행복의 기준으로 삼는 것으로 나타났다. 일상 속 관계와 교류가 행복을 구성하는 핵심 요소로 꼽히면서 소비자의 가치관에 걸맞은 기업 경영의 필요성이 제기됐다.한국맥도날드는 한국갤럽과 함께 '행복에 대한 대국민 인식 조사'를 진행한 결과 응답자들이 '행복'이라는 단어를 떠올릴 때 가장 먼저 연상한 대상은 '가족'(26.2%)이었다고 23일 밝혔다. 행복을 느끼는 활동으로는 여행, 취미 활동, 식사 등이 주로 언급됐다. 함께할 때 가장 행복한 대상 역시 가족(58.1%)이 압도적으로 많았다. 연인·파트너(19.0%), 친구(12.2%)가 뒤를 이었다. 관계 중심의 경험이 일상 행복의 핵심 요소로 자리 잡고 있는 셈이다.일상에서 행복을 느끼는 순간으로는 '가족이나 친구와 함께 수다를 떨 때'(27.6%), '맛있는 음식을 먹을 때'(15.5%), '충분한 휴식을 취할 때'(13.7%)가 꼽혔다. 식사는 끼니를 넘어 중요한 교류의 장으로 인식됐다. 외식 시 타인과 함께 식사하는 것을 선호한다는 응답이 72.4%에 달했다. 이 가운데 68.2%는 실제로 함께하는 식사가 행복감으로 이어진다고 답했다.나눔에 대한 인식 역시 긍정적이었다. 응답자의 65.2%가 기부나 봉사 등 나눔 활동 경험이 있다고 밝혔다. 절반이 넘는 응답자(53.1%)는 나눔이 개인의 행복에 도움이 된다고 답했다. 기업의 사회공헌이 사회를 더 행복하게 만드는 데 도움이 된다는 응답은 71.2%, 사회공헌에 적극적인 기업의 제품이라면 가격이 다소 높더라도 구매하겠다는 응답도 절반(50.0%)에 달했다. 소비자의 구매 기준에 기업의 사회적 책임이 중요한 요소로 작용하고 있음을 보여주는 대목이다.이번 조사는 한국맥도날드의 대표 사회공헌 캠페인 '행복의 버거' 확대를 기념해 지난달 27일부터 지난 3일까지 전국 만 20~69세 성인 1034명을 대상으로 실시됐다. 한국맥도날드는 이러한 소비자 인식 변화에 맞춰 다양한 사회공헌 활동을 이어가고 있다. 자원봉사자, 소방관, 군인 등 지역사회 구성원에게 따뜻한 한 끼를 전달하는 '행복의 버거' 캠페인이 대표적이다. 이 캠페인은 올해로 12년째 이어지고 있다. 한국맥도날드 관계자는 "앞으로도 고객의 일상 가까이에서 나눔과 관계의 가치를 실천하며 지역사회와 연결되는 사회공헌 활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.이다연 기자 ida@kmib.co.kr