한·미 원자력협력TF 정부대표에 임갑수
군축·비확산, 원자력 분야 전문가
농축·재처리 확보 협상 총괄·조율
한국의 농축 우라늄·사용후핵연료 재처리 권한 확보를 위한 한·미 원자력협력 태스크포스(TF) 정부대표로 임갑수(사진) 주루마니아 대사가 임명됐다.
23일 외교부에 따르면 전날 임명된 임 대표는 향후 설치될 한·미 원자력협력 TF에서 농축·재처리 권한 확보를 위한 대미 협상을 총괄·조율하게 된다. 임 대표는 대사로서 주재국 이임 절차를 마치고 내년 1월 초 귀국할 예정인 것으로 알려졌다.
임 대표는 군축·비확산, 원자력 분야 전문가다. 국제원자력기구(IAEA)에서 비확산전문관으로 근무했다. 정부가 비확산 전문가를 협상 전면에 내세운 것은 핵무기 확산에 대한 미국의 우려를 불식시키려는 의도로 해석된다. 한국이 추진하는 농축·재처리가 민간·상업적 목적에 국한되며 국제 비확산 체제를 지지한다는 뜻을 내포한다.
현재 구성 단계인 TF는 임 대표 귀국 후 공식 출범한다. 외교부를 중심으로 과학기술정보통신부, 원자력안전위원회, 한국원자력연구원 등 관계부처가 참여하는 방식이 될 전망이다. 외교부 관계자는 “유관부처가 상설 멤버로 참여할지, 필요시 자문·의견을 받는 형태가 될지는 정해지지 않았다”고 설명했다.
앞서 미국은 한·미 조인트 팩트시트에서 ‘한국의 평화적 이용을 위한 민간 우라늄 농축·사용후핵연료 재처리로 귀결될 절차를 지지한다’고 합의했다. TF를 통해 양국은 한·미 원자력협정 개정, 현행 협정 내 추가 조항 신설, 제3의 방식 등을 두고 협의를 이어갈 계획이다. 미측은 아직 원자력협력 TF 정부대표가 정해지지 않은 것으로 파악됐다. 미국 역시 국무부 주도로 에너지부 등 다양한 부처가 참여할 것으로 보인다.
최예슬 기자 smarty@kmib.co.kr
