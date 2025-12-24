[송세영 특파원의 여기는 베이징] 中 인구 2명 중 1명 빠진 ‘숏폼 드라마’… 정부도 육성 팔 걷었다

모바일로 보는 1~2분 드라마 인기
허난성·정저우시, 성장 가능성에
축구장 7배 크기 숏폼 세트장까지
대중문화 주류로… 해외 시청 급증
중국 허난성 성도 정저우의 항공항(航空港)경제특구에 자리 잡은 쥐메이공항세로영화기지. 최근 방문한 이곳 내부로 들어서자 넓은 중앙 통로를 사이에 두고 양쪽 복도에 아파트 현관문처럼 디지털 도어락이 달린 문들이 보였다. 그중 한 곳으로 들어서자 고급 소파와 테이블, 장식품이 늘어선 응접실이 나왔다. 대형 책상과 의자, 책장으로 구성된 서재, 넓고 화려한 욕실과 침실이 옆으로 이어졌다. 장식장들에는 명품 가방들과 고급 구두 소품들이 진열돼 있었다. 기업 회장급 부유층이 거주하는 호화주택 세트였다.
바로 옆에는 수십 대의 컴퓨터가 나란히 놓인 사무실과 사장실, 탕비실, 회의실을 갖춘 세트장이 있었다. 중앙 통로 반대편 세트장엔 1980년대 중국의 가정집을 부유층과 중산층으로 나눠 재현해놓았다. 구식 냉장고와 TV, 세탁기, 카세트테이프 플레이어에 벽에 걸린 꽃 그림까지 시대 고증을 거친 소품들이 배치됐다.
2층에는 병원과 대형 연회장 세트가 있었다. 병원 세트장엔 진료실과 수술실, 입원실 등이 재현돼 있고 연회장 세트에선 배우와 스태프 30여명이 숏폼 드라마 촬영을 준비 중이었다.
이곳 리징 책임자는 “하루 평균 8~12개의 제작팀이 촬영하는데 인기 세트장은 7~10일 전에 예약해야 한다”면서 “30여개 영화·드라마 관련 기업과 10여개 협력사가 아예 이곳에 사무실을 마련해 입주했다”고 말했다. 지난 9월까지 이곳에서 촬영된 작품은 650편이 넘는다. 촬영·조명·음향 등 부문별 전문가 수요가 증가함에 따라 이들을 양성하는 교육 시설도 2층에 들어섰다.
원래 유휴 쇼핑몰이던 이곳은 지난해 7월 숏폼 드라마를 위한 세트장으로 재탄생했다. 숏폼 드라마는 모바일 플랫폼을 통해 제공되는 1~2분 길이의 짧은 드라마로 보통 50~120화로 구성된다. 유튜브 쇼츠나 인스타그램 릴스처럼 중독성이 강하고 세로로 제작돼 스마트폰 시청에 최적화돼 있다.
이곳 총투자액은 1500만 위안(약 31억5000만원)으로 중국 전체 숏폼 세트장 중 1위다. 전체 면적이 축구장 6~7배인 4만5000㎡로 호화주택, 사무실, 병원, 연회장 등 20여종의 세트를 마련해 원스톱 서비스를 제공한다. 보통 3~5일이면 한 편 제작을 마칠 수 있다.
허난성과 정저우시는 숏폼 드라마 투자와 육성에 적극적이다. 시내 공항과 공장 등 100여곳에 촬영 장소를 마련하는 등 창작·제작·유통이 결합한 산업 생태계를 완성했다. 정저우시는 숏폼 드라마 산업 시장에서 제작 편수 기준으로 중국 2위 도시에 올랐다.
한국콘텐츠진흥원이 최근 발간한 ‘2025년 중국 콘텐츠 시장 결산’ 보고서에 따르면 중국의 숏폼 드라마 시장은 규모와 이용자 수에서 지난해 처음으로 극장 상영작 박스오피스를 추월했다. 지난 8월 기준 시장 규모는 634억 위안(13조3400억원), 이용자는 7억명이다. 중국 인구 2명 중 1명이 숏폼 드라마를 즐기는 셈이다.
숏폼 드라마 시장에 활력을 더한 것은 새로운 유통 플랫폼의 등장이다. 바이트댄스의 숏폼 앱 ‘훙궈돤쥐’는 무료 시청에 광고 수익 배분, 출석체크 보상 방식을 도입해 지난 9월 기준 월간 활성 이용자 2억3630만명을 확보했다. 6~12회를 무료로 본 뒤 계속 시청하려면 비용을 지불해야 하는 기존 모델을 짧은 시간에 추월했다.
숏폼 제작은 애니메이션으로 확대되고 있다. 올해 상반기에만 3000편이 제작돼 매출이 전년 동기 대비 12배 급증했다. 숏폼 애니메이션의 연간 시장 규모는 200억 위안(4조2000억원)을 넘어설 전망이다. 인공지능(AI) 기술 도입으로 제작비는 분당 2000~5000위안(42만~105만원)에서 최저 350위안(7만3000원)까지 낮아졌다.
중국 숏폼 드라마의 해외 시청자도 급증하고 있다. 초기에는 해외 중국인 중심으로 유통됐지만, AI 기술을 통해 다국어 자막을 달면서 언어의 장벽을 넘어섰다. 관영 중국중앙TV(CCTV)는 지난 9월 “중국 숏폼 드라마의 해외 유통 앱이 300개를 넘어섰고 전 세계 다운로드 수가 4억7000만회를 기록했다”며 “200여개 국가·지역을 망라하고 있어 연간 시장규모가 총 100억 달러(14조8400억원)에 달할 것”이라고 전망했다. 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 “2010년대 중국 아마추어들이 촬영해 틱톡에 올리면서 처음 등장한 숏폼 드라마가 미국 할리우드를 뒤흔들고 있다”고 짚었다.
2022년부터 숏폼 드라마 지원에 나선 중국 정부도 더 적극적인 육성책을 준비 중이다. 중국 국가광전총국 한둥 부국장은 지난 9월 “숏폼 드라마가 급속히 발전해 대중문화의 중요한 형태가 됐다”면서 “광전총국은 적극적인 육성책을 펼치는 한편, 관리를 강화해 숏폼 드라마 산업의 건강한 발전을 추진할 것”이라고 밝혔다.
숏폼 드라마가 단순한 오락용에 머물지 않도록 관광·과학·교육·홍보·스포츠 등 다방면에서 활용하는 방안도 추진 중이다.
한국콘텐츠진흥원은 “중국 숏폼 드라마 시장은 정부 당국의 정책 지원과 규제 정비 속에서 고속 성장을 이어가며 고품질화, 전문화, 체계화 방향으로 발전하고 있다”고 평가했다.
정저우=글·사진 송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
