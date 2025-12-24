[송세영 특파원의 여기는 베이징] 中 인구 2명 중 1명 빠진 ‘숏폼 드라마’… 정부도 육성 팔 걷었다

중국 허난성 정저우 쥐메이공항세로영화기지에서 배우와 촬영·조명·음향 담당 스태프들이 숏폼 드라마 촬영을 준비하고 있다. 유휴 쇼핑몰이던 이곳은 지난해 7월 숏폼 드라마 전용 세트장으로 재탄생했다.

왼쪽 사진은 시설 건물, 오른쪽 사진은 기업 회장 응접실로 꾸며진 세트장.

모바일로 보는 1~2분 드라마 인기

허난성·정저우시, 성장 가능성에

축구장 7배 크기 숏폼 세트장까지

대중문화 주류로… 해외 시청 급증

