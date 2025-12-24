올해 외래관광객 1850만명 돌파 ‘사상 최고치’
1.68초마다 1명 꼴 한국 방문
인천공항서 기념·환영 행사
1850만번째 손님은‘케데헌’ 팬
올해 한국을 방문한 외래관광객 수가 1850만명을 돌파하며 사상 최고치를 기록했다. 역대 최다였던 2019년 1750만명보다 100만명 늘어난 수치다. 이를 시간으로 환산하면 약 1.68초마다 1명의 외래관광객이 한국을 방문한 셈이다. 관광업계에서는 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 등 K컬처 콘텐츠의 인기로 한국에 대한 관심이 높아진 점 등이 외래관광객 증가에 영향을 미친 것으로 보고 있다.
문화체육관광부와 한국관광공사는 역대 최대 외래관광객 유치를 기념해 23일 오전 10시 인천국제공항에서 ‘K관광, 세계를 품다’를 주제로 환영 행사(사진)를 열었다. 이날 1850만번째 입국객인 싱가포르 국적의 샬메인 리씨에게 한복 목도리와 꽃다발을 증정했다.
리씨는 자신을 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’에서 남자 주인공 진우를 연기한 배우 안효섭의 팬이라고 소개했다. 그는 “한국에 10번 이상 방문할 정도로 한국을 좋아한다”며 “1년 내내 따뜻한 싱가포르를 벗어나 생일인 12월 24일을 기념해 한국에서 추운 크리스마스와 연말연시를 보내고 싶었다”고 말했다.
김대현 문체부 제2차관은 이 자리에서 “케데헌이 한국 관광에 미친 영향이 크다”며 “앞으로도 외래관광객들이 한국을 더욱 자주 방문해 다양한 관광 콘텐츠와 품질 높은 관광 서비스를 경험해주길 바란다”고 당부했다.
이날 오후에는 서울 중구 더플라자호텔에서 ‘관광의 날 기념식’이 열려 올 한해 한국 관광산업의 성과를 되짚어보고 관광 발전에 기여한 지역·업종별 관광업계 관계자들을 격려했다. 기념식에서는 노랑풍선 고재경 회장이 은탑산업훈장, 대한항공 우기홍 부회장이 동탄산업훈장, 호반호텔앤리조트 이정호 대표이사가 철탑산업훈장을 각가가 받았다. 이 밖에도 산업포장 3명, 대통령 표창 6명, 국무총리 표창 11명 등 총 23명에게 정부포상이 수여됐다. 또 관광산업 발전에 헌신한 공로자 80명은 문체부 장관 표창을, 외화 획득에 기여한 업체 5곳은 관광진흥탑을 받았다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
