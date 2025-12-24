‘퀸’ 크리스마스 소재 미공개곡 51년 만에 공개
두 번째 앨범 제작 과정서 녹음
최종 수록곡에서 제외·비공개
영국 록밴드 퀸(사진)이 1974년 녹음하고도 공개하지 않았던 크리스마스 테마 곡을 51년 만에 선보였다.
영국 일간 인디펜던트에 따르면 퀸의 기타리스트 브라이언 메이(78)는 22일(현지시간) 라디오 방송 ‘플래닛 록’의 크리스마스 특별편에 출연해 미공개 곡 ‘낫 포 세일(폴라베어)’을 소개했다.
이 곡은 퀸의 두 번째 정규 앨범 ‘퀸 II’ 제작 과정에서 녹음됐지만 최종적으로 수록되지 않았다. 이 곡은 퀸의 전신인 ‘스마일’의 비공식 연주 버전으로 유통된 적이 있다. 하지만 1970년 결성된 퀸이 직접 연주한 곡으로는 공개되지 않았다.
메이는 “아주 오래전부터 있던 노래지만, 내가 아는 한 이 버전을 들어본 사람은 아무도 없다”며 “내년 발매 예정인 ‘퀸 II 리빌드’ 앨범에 이 곡을 수록할 계획”이라고 밝혔다. 이어 “사람들이 이 곡을 어떻게 받아들일지 궁금해 공개하게 됐다”고 덧붙였다.
퀸은 전 세계에서 약 3억장의 누적 음반 판매량을 기록한 대중음악 사상 최고의 밴드 중 하나로 평가된다. ‘보헤미안 랩소디’와 ‘위 아 더 챔피언스’ 등 수많은 히트곡을 남겼다. 보헤미안 랩소디는 1975년 영국 차트에서 9주 연속 1위를 기록했다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
