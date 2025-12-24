KT희망나눔인상에 ‘안무서운회사’ 선정
은둔 청년 자립 지원 등 활동
KT그룹 희망나눔재단이 올해 마지막 희망나눔인상 수상자로 은둔 청년들의 자립을 돕는 ‘안무서운회사’(사진)를 선정했다고 23일 밝혔다.
안무서운회사는 은둔 경험이 있는 이들이 창업한 회사다. 구성원들의 경험을 바탕으로 은둔 청년을 위한 실질적인 지원책을 제공한다. 은둔 청년을 다른 은둔자들의 멘토로 성장시키는 ‘은둔고수 양성 프로그램’, 가족 환경의 영향을 받는 은둔 청년에게 거주 공간을 제공하는 ‘안무서운 셰어하우스’ 등을 운영 중이다.
오태성 KT그룹 희망나눔재단 이사장은 “안무서운회사는 은둔 청년 문제를 선제적으로 발굴하고 문제 해결과 사회적 관심 확산에 기여하고 있는 곳”이라며 “앞으로도 우리 주변에서 희망과 나눔의 가치를 실천하는 분들의 선행을 전파하며 더 따뜻한 사회를 만들어가겠다”고 말했다.
