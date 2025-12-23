내년부터 중·고생 수행평가 AI 활용 땐 출처 밝혀야
교육부 ‘AI 인재지원국’ 신설키로
내년 새 학기부터 중·고교생은 인공지능(AI)을 수행평가에 활용하려면 출처를 표기해야 한다. 수행평가에 활용한 AI 종류와 입력한 질문, AI 답변 등을 명시해야 한다.
교육부는 시·도교육청들과 공동으로 ‘수행평가 시 AI 활용 관리 방안’을 마련했다고 23일 밝혔다. 최근 일부 학교 수행평가에서 AI를 활용한 부정행위가 적발되자 가이드라인을 만든 것이다. 교육부는 “AI를 일률적으로 금지하기보다 교육적으로 활용하는 데 주안점을 뒀다”고 설명했다.
먼저 학교는 내년 새 학기 시작 전까지 수행평가 중 AI 활용 가능 여부를 결정해야 한다. AI 활용을 허용할 경우 활용 범위에 대해 구체적인 기준을 만들도록 했다. 예컨대 AI가 생성한 글이나 이미지를 창작물로 제출하는 행위, AI를 활용해 문제를 풀어 답안을 내는 행위 등을 금지할 수 있다.
학생이 AI를 활용한 경우 수행평가 결과물에 AI 활용 범위와 내용, 출처를 표기토록 했다. AI 종류와 입력한 질문, AI의 결과물을 어떻게 활용했는지 명시해야 한다. 교사는 학생에게 AI 활용 과정에 대한 설명을 요구할 수 있다.
학교는 AI 활용 시 유의사항을 지도해야 한다. 생성형 AI의 ‘할루시네이션’(거짓 정보를 사실처럼 답변하는 현상)을 설명하고, 개인 정보를 무분별하게 입력하지 않도록 교육한다.
교육부는 AI 교육을 전담하는 조직 신설을 골자로 하는 조직개편안을 발표했다. 3년 만의 대규모 조직 개편으로 내년 1월 시행된다. 편제는 3실·15국·55과로 이전과 동일하지만 실·국·과의 명칭을 바꾸고 주요 기능을 통합하거나 분리했다. 가장 큰 변화는 ‘인공지능 (AI)인재지원국’ 신설이다. 국정과제인 ‘AI 디지털 시대 미래인재 양성’을 담당하게 된다. 헌법교육, 기후변화, 환경교육 등 시민교육을 주관하는 ‘민주시민교육과’도 설치됐다. 의·정 갈등 와중에 한시적으로 설치했던 의대교육지원관은 내년까지 1년 연장된다. 지난 정부 국정과제였던 늘봄학교를 담당했던 ‘교육복지늘봄지원국’은 ‘학생지원국’으로 변경됐다.
