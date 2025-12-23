트럼프 “황금함대 호위함, 한화와 협력”… 탄력받는 ‘마스가’
‘핵무장 가능’ 신형 전함 계획 발표
3만~4만t급 전함에 ‘트럼프급’ 명명
“미 해군, 한화와 호위함 건조 협력”
도널드 트럼프 미국 대통령이 조선과 해양 패권을 주도하기 위해 핵무기 탑재도 가능한 신형 전함 건조 등을 포괄하는 ‘황금 함대’ 계획을 발표했다. 특히 미 해군 신예 호위함 건조 계획을 한국의 한화와 협력할 것이라고 밝혔다.
트럼프 대통령은 22일(현지시간) 플로리다주 마러라고 리조트에서 기자회견을 열고 “새롭게 건조될 최첨단 전함들은 치명적인 전력이 돼 잠수함에 이어 두 번째로 강력한 무기가 될 것”이라며 “이전에 존재한 적 없는 3만~4만t급 전함들이 완성되면 해군의 주력함이 될 것”이라고 말했다. 그는 신형 전함을 ‘트럼프급 전함’이라고 칭하며 자신이 디자인에 참여한다고 덧붙였다. 또 건조 작업이 2년반을 소요할 것이라고 내다봤다.
트럼프는 신형 전함에 극초음속 무기와 고출력 레이저 무기뿐 아니라 핵무기를 장착할 구상도 밝혔다. 그는 “신형 전함들이 핵무기를 탑재한 해상 발사 순항미사일을 싣게 될 것”이라며 “이는 현재 개발되고 있으며 곧 도입될 예정”이라고 강조했다.
황금 함대는 대형 전함과 소형 호위함으로 구성될 예정이다. 우선 전함 2척을 건조하는 것으로 시작해 최종적으로 20~25척까지 늘린다는 것이 트럼프의 구상이다. 트럼프는 “과거 아이오와, 미주리, 위스콘신, 앨라배마주 등에서 대형 전함이 건조됐다”며 “새롭게 건조될 전함은 더 크고 100배의 위력을 가질 것”이라고 말했다. 월스트리트저널은 “신형 전함이 미 해군 주력 함정인 알레이버크급 구축함보다 성능을 향상시킨 모델이 될 것”이라고 전망했다.
트럼프는 한화와 협력할 계획도 밝혔다. 그는 “해군이 지난주 새로운 등급의 호위함(건조 계획)을 발표했다. 한국 회사와 함께 일하게 될 것”이라며 “한화라는 좋은 회사”라고 소개했다. 그러면서 “(한화가) 필라델피아 해군 조선소에 50억 달러(약 7조4000억원)를 투자하기로 합의했다”며 “위대한 조선소였던 그곳은 오래전 폐쇄됐지만 다시 개장해 해군 및 민간 기업들과 일하고 있다”고 말했다.
트럼프가 한화와의 협력을 직접 언급한 만큼 한국이 미국 조선업에 투자하는 ‘마스가’(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게) 프로젝트도 탄력받을 것으로 보인다. 트럼프는 “앞으로 수 세대에 걸쳐 미 해군이 세계 최강 함대가 되도록 할 것”이라며 “그 길을 전함이 선도하고 잠수함이 뒤를 이을 것”이라고 강조했다.
황금 함대라는 명칭은 미국의 새 미사일방어체계인 ‘골든 돔’처럼 금을 좋아하는 트럼프의 취향이 반영된 것이라는 분석이 나온다. 미국 언론들은 특히 트럼프가 신형 전함을 ‘트럼프급’으로 명명한 것을 두고 정치적 논란을 불러올 수 있다고 지적하고 있다.
워싱턴포스트는 “트럼프가 최근 공공시설 명칭을 변경한 데 이어 전함 등급에 자신의 이름을 넣었다”며 “케네디센터(워싱턴DC 공연시설)는 이미 트럼프·케네디센터로 명칭이 변경됐다”고 짚었다.
