대전·충남 행정통합 논의 급물살에 충북은 ‘심기 불편’

기본적으로는 찬성 입장이지만

충청광역연합 기반으로 접근해야

충북 고립위기, 대책·제도 필요



대전과 충남의 행정통합 논의가 속도를 내면서 충청권 메가시티를 구상해온 충북의 정·관계가 불편한 심기를 내비치고 있다.



김영환 충북지사는 23일 도청에서 기자들과 만나 “대전·충남 행정통합이 수도권 일극체제를 극복하고 국가균형발전을 촉진하는 데 기여할 수 있다는 점에서 기본적으로 찬성하는 입장”이라고 전제했다. 그러면서 “행정통합은 단기적인 선거를 위한 정치적 목적이 아니라 충분한 사회적 논의와 제도적 검토를 바탕으로 신중하게 추진돼야한다”며 “지난해 출범한 충청광역연합이라는 초광역 협력의 틀 안에서 논의돼야하고 충청권 전체의 공동 발전과 경쟁력 강화를 목표로 삼아야한다”고 강조했다.



김 지사는 “대전·충남 행정통합은 충청광역연합을 기반으로 점진적이고 협력적 접근이 바람직하다”며 “충북은 대전·충남 행정통합 논의가 충청권 전체의 균형 있는 성장과 대한민국의 지속 가능한 발전으로 이어질 수 있도록 책임 있는 자세로 대응하겠다”고 전했다.



충청광역연합은 지난해 12월 18일 전국 최초로 대전, 세종, 충북, 충남 4개 광역단체가 모여 출범시킨 특별지방자치단체로 집행부와 연합의회에 공무원 60여명이 근무 중이다. 광역연합의회는 4개 지역 광역의원 4명씩 모두 16명으로 구성됐다. 최민호 세종시장이 내년 6월까지 충청광역연합의 제2대 연합장이다.



송기섭 진천군수도 이날 군청에서 기자회견을 갖고 “충북은 자칫 충청권의 변방을 넘어 내륙의 섬으로 고립될 절체절명의 위기에 처해 있다”며 “정부는 충북의 소외 문제를 해결하고 이를 통해 국가균형발전이라는 설계도를 완성할 특단의 대책과 제도적 뒷받침을 내놔야할 때”이라고 지적했다.



송 군수는 “충북을 별도의 특별중심도로 지정해 독자적인 법적 권한과 예산 자율성을 부여해야한다”며 “충북이 제 역할을 다할 수 있는 실질적 권한이 주어질 때 대한민국은 일극 체제를 완전히 탈피하고 전국이 골고루 잘 사는 다극체제의 퍼즐을 완성하게 될 것”이라고 강조했다.



신용한 대통령 직속 지방시대위원회 부위원장은 전날 도청에서 기자들과 만나 “대전·충남 행정통합으로 인해 충북이 불이익을 받을 이유가 전혀 없다”며 “5극 3특 내에서 충청권 4개 시·도가 뭉친 충청광역연합 체제는 그대로 유지된다. 충북은 통합 논의 추이를 보면서 대의명분과 실리적인 측면을 꼼꼼히 따져 소외되지 않고 이익을 가져갈 방법을 찾으면 된다”고 말했다. 송 군수와 신 부위원장은 내년 충북지사 선거의 더불어민주당 후보군으로 꼽힌다.



청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr 157 응원 하기 충북 소식을 전합니다 대전과 충남의 행정통합 논의가 속도를 내면서 충청권 메가시티를 구상해온 충북의 정·관계가 불편한 심기를 내비치고 있다.김영환 충북지사는 23일 도청에서 기자들과 만나 “대전·충남 행정통합이 수도권 일극체제를 극복하고 국가균형발전을 촉진하는 데 기여할 수 있다는 점에서 기본적으로 찬성하는 입장”이라고 전제했다. 그러면서 “행정통합은 단기적인 선거를 위한 정치적 목적이 아니라 충분한 사회적 논의와 제도적 검토를 바탕으로 신중하게 추진돼야한다”며 “지난해 출범한 충청광역연합이라는 초광역 협력의 틀 안에서 논의돼야하고 충청권 전체의 공동 발전과 경쟁력 강화를 목표로 삼아야한다”고 강조했다.김 지사는 “대전·충남 행정통합은 충청광역연합을 기반으로 점진적이고 협력적 접근이 바람직하다”며 “충북은 대전·충남 행정통합 논의가 충청권 전체의 균형 있는 성장과 대한민국의 지속 가능한 발전으로 이어질 수 있도록 책임 있는 자세로 대응하겠다”고 전했다.충청광역연합은 지난해 12월 18일 전국 최초로 대전, 세종, 충북, 충남 4개 광역단체가 모여 출범시킨 특별지방자치단체로 집행부와 연합의회에 공무원 60여명이 근무 중이다. 광역연합의회는 4개 지역 광역의원 4명씩 모두 16명으로 구성됐다. 최민호 세종시장이 내년 6월까지 충청광역연합의 제2대 연합장이다.송기섭 진천군수도 이날 군청에서 기자회견을 갖고 “충북은 자칫 충청권의 변방을 넘어 내륙의 섬으로 고립될 절체절명의 위기에 처해 있다”며 “정부는 충북의 소외 문제를 해결하고 이를 통해 국가균형발전이라는 설계도를 완성할 특단의 대책과 제도적 뒷받침을 내놔야할 때”이라고 지적했다.송 군수는 “충북을 별도의 특별중심도로 지정해 독자적인 법적 권한과 예산 자율성을 부여해야한다”며 “충북이 제 역할을 다할 수 있는 실질적 권한이 주어질 때 대한민국은 일극 체제를 완전히 탈피하고 전국이 골고루 잘 사는 다극체제의 퍼즐을 완성하게 될 것”이라고 강조했다.신용한 대통령 직속 지방시대위원회 부위원장은 전날 도청에서 기자들과 만나 “대전·충남 행정통합으로 인해 충북이 불이익을 받을 이유가 전혀 없다”며 “5극 3특 내에서 충청권 4개 시·도가 뭉친 충청광역연합 체제는 그대로 유지된다. 충북은 통합 논의 추이를 보면서 대의명분과 실리적인 측면을 꼼꼼히 따져 소외되지 않고 이익을 가져갈 방법을 찾으면 된다”고 말했다. 송 군수와 신 부위원장은 내년 충북지사 선거의 더불어민주당 후보군으로 꼽힌다.청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지