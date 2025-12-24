삼성SDS, 오픈AI가 택한 국내 첫 ‘리셀러 파트너’
이재용·올트먼 10월 회동 첫 결실
기업용 챗GPT 시장 공략 협업
삼성전자와 챗GPT 개발사 오픈AI의 인공지능(AI) 인프라 ‘동맹’이 첫 결실을 냈다. 오픈AI는 기업용 최상위 AI 서비스인 ‘챗GPT 엔터프라이즈’를 국내에 본격 공급하고, 삼성SDS는 기업들이 이를 도입하는 데 필요한 종합적 기술 지원과 컨설팅, 보안 서비스를 제공하는 역할을 맡기로 했다.
삼성SDS는 오픈AI와 챗GPT 엔터프라이즈 리셀러(재판매) 파트너 계약을 국내 최초로 체결했다고 23일 밝혔다. 챗GPT 엔터프라이즈는 오픈AI가 기업 고객을 위해 제공하는 AI 서비스로, 일반 사용자 버전 대비 보안이나 대규모 데이터 처리 등 역량이 대폭 강화된 것이 특징이다.
이번 계약을 통해 삼성SDS는 기업 고객이 기존 업무 시스템과 오픈AI 모델을 API(응용 프로그래밍 인터페이스)로 직접 연결해 활용할 수 있도록 컨설팅부터 구축, 운영까지 전 과정을 책임지는 서비스를 제공한다. 복잡한 개발 과정 없이도 외부 AI를 업무 시스템에 즉시 적용할 수 있어 기업의 AI 도입 장벽이 낮아질 수 있다. 일반 기업이 개별적으로 챗GPT 엔터프라이즈를 이용할 수 있지만, 삼성SDS의 서비스를 통해 내부 개발 인력 없이도 간편하고 안전하게 업무용 챗GPT를 장착할 수 있게 된 것이다.
오픈AI는 최근 수익이 되는 기업용 챗GPT 판매를 확대하고 있다. 올해 오픈AI 코리아를 설립하고 삼성SDS를 첫 파트너사로 선택해 한국의 기업간거래(B2B) 시장 공략에 나선 것이다. 삼성SDS는 오픈AI API를 활용한 다양한 서비스 구축 사업도 가능하다.
이번 계약은 지난 10월 1일 이재용 회장과 샘 올트먼 최고경영자(CEO)가 만나 ‘글로벌 AI 핵심 인프라 구축을 위한 상호 협력 구매의향서(LOI)’를 체결한 이후 나온 첫 협업 사례다. 오픈AI와 LOI를 체결한 삼성 관계사는 삼성전자 삼성SDS 삼성물산 삼성중공업 4개사로, 삼성은 오픈AI의 전략적 파트너사로서 반도체, 데이터센터, 클라우드, 해양기술 등 각사의 핵심 역량을 모아 전방위적 협력 체계를 구축한다는 구상이다. 삼성SDS는 오픈AI가 주도하는 700조원 규모 ‘스타게이트 프로젝트’에서 AI 데이터센터 설계·구축·운영 부문에서도 협력한다.
김경훈(사진 오른쪽) 오픈AI 코리아 총괄대표는 “오픈AI 코리아의 주요 목표 중 하나는 국내 기업들의 AI 전환을 지원하는 데 있다”며 “삼성SDS와의 리셀러 계약을 통해 기업용 오픈AI 서비스가 더 많은 국내 기업에 확산될 수 있기를 기대한다”고 말했다.
심희정 기자 simcity@kmib.co.kr
